Jalisco cierra filas, exige: combate a corrupción, presupuesto digno y marcha atrás a desaparición de fideicomisos

Todos los sectores de Jalisco levantaron la voz al unísono para exigir al Gobierno Federal transparencia en el uso de recursos públicos destinados a salud, educación, ciencia y tecnología, seguridad y justicia. Repudiaron la desaparición de los 109 fideicomisos públicos.

En el Instituto Cultural Cabañas, recinto que es Patrimonio de la Humanidad, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez se pronunció a favor de los principios federalistas que construyeron la nación mexicana. Exigió al Gobierno nacional respeto al pueblo y a la soberanía de Jalisco.

Los investigadores advierten que ante la falta de recursos para desarrollar proyectos científicos provocará fuga de cerebros y un retraso de décadas al aparato de ciencia que hoy tiene talla mundial. Lamentaron que CONACYT sacrifique el 1% del presupuesto total de la institución a cambio de una desinversión sin precedentes en ciencia y tecnología que causará retrocesos históricos al país.

El presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, a nombre de los 125 alcaldes y alcaldesas exigió presupuesto digno para mantener y recuperar el empleo y atender las necesidades de Salud.

El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva acusó de perversidad el intento de dividir al país entre buenos y malos, así como eliminar los fideicomisos públicos con el argumento de combatir la corrupción es como querer que una persona baje de peso amputándole extremidades.

El Poder Judicial de Jalisco también se sumó al cierre de filas en Jalisco. El recorte presupuestal federal para el próximo año pone en riesgo el fortalecimiento de la justicia penal, mercantil y además la entrada en vigor de una reforma laboral, enfatizó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro.

Por su parte, a nombre de los niños con cáncer que están padeciendo la falta de quimioterapias y medicamentos por la desaparición de programas sociales, el director de la Asociación Civil Nariz Roja, Alejandro Barbosa lamentó que se haya faltado a la palabra de brindar salud gratuita a los desprotegidos. Exigió humanismo y coherencia:

“¡México no tiene madre! México está muerto. Nuestro pueblo está huérfano. Como esa madre que le duele el diagnóstico de cáncer, que cuida a su hijo enfermo y duerme en el piso de hospital, que deja de comer y atenderse por cuidarlo. Este 2020 un año de esperar radiaciones. Los tumores invadieron, dejaron sin oportunidad de salvar una extremidad, la vista o la vida... Hemos pedido cuentas de cómo se usan los recursos federales, pero las respuestas son absurdas: ‘No contamos con la información solicitada’. Exigimos rendición de cuentas y uso del recurso para salud y no a otro fin. Hemos perdido a muchos, con deseos de vivir. No pudimos hacer nada, les fallamos. Solo vimos: confrontación, culpas, pretextos y el mismo discurso de siempre”.

A nombre del sector empresarial de Jalisco, el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Xavier Orendain de Obeso advirtió:

Los recortes presupuestales significan también alto impacto al sector agroalimentario de Jalisco, en contraste, con los programas correctos “si le va bien al campo, le va bien a México”.

La Unidad de Protección Civil Jalisco lamentó la desaparición del Fondo Nacional de Desastres que ayudan a miles de damnificados por fenómenos meteorológicos y perturbadores afectan la vida de las personas.

“No es posible que hoy no sepamos cómo ayudaremos a las personas. ¿Qué le vamos a decir a la gente? Gente herida, pueblos destruidos. El FONDEN que era un mecanismo con complicaciones, era un ejemplo a nivel mundial, ahora simple y sencillamente no sabemos qué vamos a hacer, eso es muy grave porque los fenómenos perturbadores, un gran sismo, ¿cómo le vamos a ayudar a la gente? Nadie pensó en eso. Esto no es un juego, no se debe de tomar a la ligera”.