Persiste tránsito de habitantes de El Paso a Juárez pese a reinfección

Pese a la alta incidencia de reinfecciones por COVID-19 en Ciudad Juárez, ciudadanos provenientes de El Paso, Texas; continúan ingresando y saliendo de esa ciudad fronteriza para realizar actividades no esenciales lamentó su presidente municipal Armando Cabada, por lo que pidió a las autoridades evaluar la restricción de visitantes para ese fin.

En conferencia de prensa, el alcalde, quien este domingo confirmó que nuevamente dio positivo a ese virus, informó que se han realizado exhortos a la Secretaría de Relaciones Exteriores para controlar el ingreso de ciudadanos a ese municipio, pese a que, del lado de El Paso, Texas, sí se lleva a cabo las medidas de restricción.

“Si las cosas nos las restringen a nosotros con motivos de salud, debería ser igual allá para acá”, apuntó Cabada Alvídrez, quien está ejerciendo sus labores de forma remota desde casa.

Al subrayar que no está pidiendo que los ciudadanos de ese país no ingresen a Juárez debido a su histórica relación, apuntó que estos no son los momentos para que puedan ingresar a esa ciudad, sobre todo cuando de ese lado sí existen fuertes medidas para la restricción del acceso.

“Un ciudadano sí puede venir acá a traernos el virus ¿Por qué? Deberían ser temas que no deben ser intocables y temas que se deben discutir, negociar y que se ejerza parejo para los dos lados de la frontera”, apuntó.

Señaló que en estos momentos el Gobierno Federal cuenta con el análisis de ese tema pues, explicó, el ayuntamiento les ha otorgado ese reclamo, pero hasta ahora no se ha considerado.

“No soy quién para decirle a esos niveles de negociación qué temas son posibles y cuáles no. Pero este en particular me parece como intocable por parte del Gobierno Mexicano. Parece que nos están considerando como ciudadanos de primera y de segunda ¿No? ¿Quiénes si tienen derecho de ir a Estados Unidos y quiénes tienen derecho de ingresar con toda la libertad a México? ¿Por qué?”, cuestionó el edil.

Por José Ríos