AMLO pide a FRENAA el Zócalo para el 1 de diciembre; dijeron que “no”

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya solicitó al Frente Nacional Anti AMLO (FRENAA) que le permitan realizar un acto conmemorativo por el segundo año de su toma de protesta, sin embargo, le respondieron que “no”.

En la conferencia matutina, el mandatario federal dijo que si la emergencia sanitaria por Covid-19 lo permite, el acto se realizaría con las medidas de protección y cuidado.

“La vez pasada dije que ojalá FRENNA nos permita un día utilizar el Zócalo, le estamos pidiendo para el día primero de diciembre, y sería un día, porque si una noche y un día para que instalen el aparato de sonido en el Zócalo, y se los devolvemos, o sea en 24 horas regresas otra vez, se pueden ir a la plaza Santo Domingo protegidos como están, nada más que para que podamos, si sanitariamente no lo permiten los médicos con sana distancia hacer el acto pero dijeron que no, que no, no quieren prestar la plaza, ya se la se la quedaron ellos, ya se la están acaparando”, explicó.

López Obrador reiteró el llamado a los dirigentes de FRENAA a que acudan a los campamentos y no se mantengan hospedados fuera del plantón.

“Yo lo único que les pido es que vengan los dirigentes a dormir ahí, porque los dirigentes están en los hoteles, en las residencias, no quieren venir a los que estoy invitando a que venga a pesar de que les estoy ofreciendo que les voy a colgar unas hamacas grandes, grandes, como las que usaba libertador Simón Bolívar y van a tener cuidado y todo”, indicó.

Paris Salazar