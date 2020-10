Panistas proponen hacer constitucional que haya apoyos a niños con cáncer

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) propusieron reformar el Artículo 4 de la Constitución para obligar al Estado a dar apoyos económicos a las personas con alguna enfermedad crónica en México, preferentemente a los niños con cáncer, tal como la pensión que reciben los adultos mayores y personas con discapacidad que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de una iniciativa encabezada por la diputada Adriana Dávila, presentada este martes al Pleno y turnada a comisiones, también se propone reformar tres leyes más para que la federación también garantice el tratamiento de los niños con cáncer.

“Si de verdad al gobierno federal de Morena la atención de las niñas y niños con cáncer y garantizan los medicamentos, para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional es muy importante que, desde la Constitución, el Artículo 4, podamos garantizar que estas niñas y estos niños no sigan padeciendo el viacrucis que significa no tener medicamentos”, dijo la diputada en conferencia de prensa.

Las propuestas de reformas son a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de que cada año se garantice el presupuesto para este sector; a la Ley General de Salud y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

“Para nadie es desconocido de la falta de atención que hay en el sector salud, de la indiferencia y de la indolencia y que pareciera ser que de una u otra forma se aplica en el gobierno federal una política de exterminio porque piensan que no vale la pena invertir en la salud de las niñas y niños con cáncer”, dijo la legisladora.

Junto con la iniciativa, la bancada del PAN también presentó un punto de acuerdo para que varias dependencias federales presenten públicamente informes sobre el reciente robo de medicamentos oncológicos que confirmó el mismo gobierno.

“Un robo de medicamentos que no tiene explicación. Hasta hoy, como ha sido costumbre de este gobierno, no encontramos ninguna explicación técnica, jurídica, de por qué no se cuidan los medicamentos de los niños con cáncer”, argumentó.