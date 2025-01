Enzo invitó a un hotel a Malena, ahí le cortó el cuello y después se fue a jugar futbol | VIDEO

La sociedad argentina se encuentra completamente conmocionada por el feminicidio de Malena Soto, una joven de tan solo 25 años de edad que fue asesinada por Enzo Chamorro, su pareja sentimental, quien le cortó el cuello a la joven en el baño de un cuarto de hotel al que ingresaron juntos y lo más indignante del caso es que el responsable se fue a jugar futbol completamente despreocupado después de cometer este atroz crimen.

Estos hechos ocurrieron el pasado lunes 20 de enero en un hotel de General Budge en Buenos Aires, Argentina y tras las primeras investigaciones se dio a conocer un video en el que se puede ver a Malena Soto y Enzo Chamorro en la recepción del referido establecimiento esperando a que les asignaran una habitación y fueron estos los últimos minutos en los que la joven fue captada con vida.

De las canchas a las rejas: exfutbolista detenido por el femicidio de Malena Soto.



Enzo Chamorro, un exfutbolista, degolló a su pareja en la habitación 17 de un motel ubicado en Ingeniero Budge.



Abro hilo uD83EuDDF5 pic.twitter.com/qAxiPofHV1 — Actualidad Viral (@ActualidaViral) January 23, 2025

La pareja entró a la habitación 17 del referido hotel alrededor de las 14:30 horas y fue a las 17:38 cuando Enzo Chamorro fue captado escapando del lugar y momentos más tarde empleados del lugar realizaron el hallazgo del cuerpo de Malena, el cual, presentaba una herida mortal en el cuello y yacía sobre un charco de sangre, por lo que dieron aviso a las autoridades, las cuales, al llegar al lugar encontraron una tarjeta de transporte a nombre de Enzo Chamorro y este elemento en adición al video proporcionado para el hotel fueron elementos suficientes para que se emitiera una orden de aprehensión en su contra.

Antes de que ocurriera la detención de Enzo Chamorro, la familia de Malena ya había emprendido su propia búsqueda pues no habían podido contactarse con la joven desde hacía varias horas y señalan que cuando le preguntaron a Chamorro por Malena él negaba haberla visto, asegurando que ya no tenían contacto pues su relación había acabado y lo había bloqueado de redes sociales y de su celular, además, el joven intentó hacerse el desentendido y para ello trató de comportarse de manera normal y hasta jugó un par de partidos de futbol pues a eso se dedicaba habitualmente, no obstante, en cuanto los elementos de la policía lo localizaron quedó detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Enzo Chamorro huyó del hotel luego de haber asesinado a Malena. Foto: X: ActualidadViral

Tras la detención de Enzo Chamorro, se informó que el joven de 26 años de edad fue acusado de presuntamente haber cometido el delito de homicidio agravado por el vínculo y se espera que sea en los próximos días cuando se ofrezca más información en torno a su destino, además, trascendió que podrían imputarle otros delitos como robo y abuso sexual, sin embargo, esto se determinará en cuanto culminen las investigaciones complementarias.

Enzo Chamorro ya se encuentra bajo el resguardo de las autoridades. Foto: Policía de la Provincia de Buenos Aires

Madre, peluquera y futbolista, así era Malena, la joven asesinada en un hotel de Buenos Aires

Andrea Soto, madre de Malena, ya ofreció sus primeras declaraciones tras el feminicidio de su hija y además de exigir que se castigue a Enzo Chamorro con todo el peso de la ley, ofreció distintos detalles en torno a la personalidad de la joven, a quien catalogó como una persona sumamente trabajadora y completamente entregada a su hija de 5 años, quien ahora quedará a su cargo.

Malena Soto tenía una hija de 5 años. Foto: FB: Malena Soto

Según las palabras de Andrea Soto, su hija Malena trabajaba como peluquera, sin embargo, también era empleada doméstica, comerciante y hasta lavaba carros, señaló que con el dinero que ganaba estaba construyendo una casa para brindarle mejores oportunidades a su hija, quien cabe aclarar, no era hija de Enzo Chamorro, para finalizar, mencionó que la joven tenía planes de meterse a estudiar enfermería y que en sus tiempos libres amaba jugar futbol.

En cuanto a Enzo Chamorro, la señora Andrea Soto señaló que el joven era sumamente celoso, razón por la que su relación con Malena se había degradado, no obstante, señaló que nunca consideraron que dicha situación llegaría a esos extremos.

