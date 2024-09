"¡No mis niños!": una madre deja encerrados a sus 4 hijos para ir de compras, mueren todos en un incendio

Deveca Rose, es acusada homicidio en Reino Unido al abandonar a sus cuatro hijos en su domicilio para ir de compras en repetidas ocasiones, quienes murieron en un trágico incendio, esto de acuerdo con un tribunal de Londres.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de diciembre de 2021, cuando la madre de 29 años, encerró y dejó solos a dos pares de gemelos en su casa ubicada en Sutton, el suroeste de la ciudad inglesa, para hacer el mandado, cuando el fuego consumió la casa y sus hijos quedaron dentro de la vivienda.

Los menores murieron en un incendio provocado por un cigarro Foto: X @CourtNewsUK

Así murió el par de gemelos en Londres

De acuerdo con el Tribunal de Old Bailey, los gemelos, Leyton y Logan Hoath, de tres años y la gemelas Kyson y Bryson Hoath de cuatro, quedaron atrapados en su casa, quienes desesperadamente pidieron ayuda a sus vecinos.

Tras escuchar el grito de ayuda, vecinos llamaron al número de emergencias de los bomberos, quienes hallaron a los cuatro menores inconscientes y sin poder respirar bajo las camas; los cuatro hermanos murieron tras ser trasladados a dos hospitales de esa misma noche.

Bisabuela de los menores declara sobre cuidado de los menores

La tarde de este 24 de septiembre, los jurados han escuchado la declaración de la bisabuela de los menores, Sally Johnson, quien reveló que esa no era la primera vez que los niños eran abandonados y desatendidos, ya que, en otras ocasiones lo había hecho. otras ocasiones en las que llamó al domicilio, una de las gemelas (Kyson), le dijo que su mamá estaba en la tienda.

La bisabuela declaró que le ofrecía a Deveca cuidar de los niños si tenía dificultades; "Creo que le resultaba difícil criar a los niños en esa casa. A menudo me pedía que cuidara a los niños durante una o dos horas y luego no los recogía hasta mucho más tarde en la noche", señaló.

Dijo además que sabía que Rose dejaba a los niños solos en casa, pero al preguntarle sobre ello, la madre de los menores se excusó argumentando que solo había ido a una tienda de refrescos, la cual se encuentra a solo siete cuadras de su casa.

Los menores eran abandonados en repetidas ocasiones Foto: X @IceCreamConvos

La abuelita Johnson declaró que Deveca era una buena madre y cuidaba de los niños, asegurándose que siempre estuvieran limpios y en orden. Asimismo, agregó que siempre los llevaba al parque para que jugaran sin importar si lloviera o hiciera calor, ya que quería que se divirtieran y tomaran aire fresco; "siempre los llevaba a hacer actividades fuera de casa", señaló y aseguró que tenía una excelente relación con el par de gemelos.

Por otra parte, indicó que el padre de los niños, Dalton Hoath, también tenía una buena relación con ellos y los veía regularmente; sin embargo, en su declaración leída ante el tribunal, señaló que encontraba a su madre que trabajaba como cuidadora de medio tiempo y "era distante, desordenada y un poco disfuncional".

"(Los niños) siempre estaban bien alimentados y limpios, pero Deveca parecía estar en su propio mundo", declaró.

Los menores no logran sobrevivir, murieron por asfixia

La señora Johnson señaló que la última vez que se comunicó con Deveca fue el mismo día del incendio, cuando le envió un mensaje pidiéndole sugerencias de comida para realizar un buffet navideño para los menores, esto después de organizar una gruta de Santa Claus en el jardín.

Tras el incendio, la bisabuelita de los menores se dirigió al Hospital de St. George donde habían llevado a los niñas, quien recibió la noticia de que al momento de llegar, Kyson de cuatro años ya había fallecido y el personal trataba de rescatar a su hermana Bryson.

Te puede interesar: Hombre muere frente a decenas de pasajeros en un avión durante un aterrizaje de emergencia, ¿qué le pasó?

Minutos después, escuchó a Deveca gritar; "No a mis niños, no a mis niños". Después escuchó un grito de "No a mis bebés tampoco".

Así se originó el incendio en el que murieron el par de gemelos

El investigador de incendios del Cuerpo de Bomberos de Londres, Darren Woodhams, reveló que el fuego inició debido a unos cigarro que estaba tirado o una vela de té boca abajo, la cual, incendió la basura que se encontraba en el suelo, la cual se expandió a un sillón de la sala.

De acuerdo con el Tribunal, el incendio se propagó debido a la gran cantidad de basura que había en el suelo. Además, se mostraron imágenes al jurados de suelo del área de la sala, la cual estaba cubierto de basura de hasta 20 centímetros y repleto de excremento humano, al parecer de los menores.

Foto: @HotNews72346962

No obstante, el pasado 17 de septiembre, Woodhams señaló que había un detector de humo en el primer piso; sin embargo, este no funcionaba ya que no tenía pilas. Además, agregó que un vecino intentó recatar a los cuatro menores, pero el fuego era demasiado intenso, el cual, le impidió entrar a la vivienda y sacarlos antes de que se sofocaran.

Fueron los bomberos quienes entraron con equipos de respiración y hallaron a los menores inconscientes; les aplicaron RCP, pero no pudieron hacer nada antes de llevárselos a los nosocomios.

En el Tribunal de Wallington, Deveca Rose ha negado rotundamente los cuatro cargos de homicidio y crueldad infantil. El juicio aún continúa hasta dar una sentencia contra la mamá que abandonó a sus encerró y abandonó a hijos para ir de compras a la tienda.

Sigue leyendo:

Dos mujeres son brutalmente atacadas por un par de perros en el parque; un conductor las salvó

Niño muere apuñalado mientras jugaba escondidas con sus amigos: "su muerte es un misterio"

Científicos hallan la forma de evitar el fin del mundo de una amenaza extraterrestre

DRV