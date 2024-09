Adolescente mata a sangre fría a su mamá, hermana y hermano a pesar de que ella “vivía para sus hijos”

Un adolescente es acusado de haber asesinado a sangre fría a su familia, a su madre Juliana Prosper de 48 años de edad, así como a sus hermanos: Kyle de 16 y a Giselle de 13 años, toda vez que el delito sucedió hace varios días en su domicilio en la ciudad de Luton en el Reino Unido.

Los vecinos de la familia de Nicholas de 18 años de edad, reportaron a la policía que habían escuchado fuertes detonaciones que en un principio pensaron que se trataban de cohetes, pero ante la cercanía y la fuerza del sonido, decidieron llamar a las autoridades.

“Pensé que era el petardeo de un coche. No me di cuenta hasta más tarde de que alguien había recibido un disparo”: Vecino.

Nicholas Prosper mató a su mamá y hermanos en el Reino Unido. Foto: GoFoundMe

La policía detuvo al único sobreviviente de la familia

Al llegar al domicilio, la policía encontró los cuerpos de la familia ya sin vida. Montaron un operativo para localizar a los posibles sospechosos. En las cercanías fue localizado Nicholas Prosper, el único miembro de la familia que seguía con vida y estaba fuera de la escena del crimen.

Asimismo, los uniformados localizaron la posible arma homicida también cerca donde se cometió el triple asesinato. Nicholas fue arrestado como principal sospechoso y ya acudió al Tribunal de Magistrados de Luton donde confirmó su nombre y fecha de nacimiento.

¿Nicholas Prosper mató a su familia?

Nicholas Prosper fue arrestado con una escopeta. Foto: Daily Mail / Hyde News

Durante la investigación preliminar, la policía encontró que Nicholas compró una escopeta sin certificado, misma que fue hallada cerca del crimen, situación que se agudizó con el arresto previo del chico de 18 años por llevar un cuchillo de cocina a un lugar público.

La declaración de los vecinos coincidieron en quedar sorprendidos por la detonaciones de bala, lo cuál alertó a los vecinos por estar en una zona tranquila. "Me sorprendió oír que alguien tenía un arma. Nunca. Camino hasta aquí tarde por la noche y nunca he tenido problemas, nunca me he sentido inseguro", dijo otro vecino citado por el Daily Mail.

Nicholas quedó en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación que apunta a que el joven de 18 años mató a escopetazos a su mamá, su hermana y hermano a sangre fría, por lo que queda comprobar que fue lo que llevó al adolescente a cometer los asesinatos.

