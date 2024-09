Niño muere apuñalado mientras jugaba escondidas con sus amigos: "su muerte es un misterio"

Habitantes de Buenos Aires, Argentina, se encuentran conmocionados por la muerte de un menor de edad identificado como Thiago Díaz, de tan solo 13 años de edad. El suceso ha causado indignación entre decenas de personas debido a que el pequeño murió apuñalado mientras jugaba escondidas con dos de sus amigos cercanos. Hasta ahora, las primeras hipótesis de las autoridades sugieren que el adolescente se atacó a sí mismo, pero sus familiares rechazan esta versión y piden que se investigue a fondo el caso, ya que no hay personas sospechosas por este suceso.

De acuerdo con el relato de los padres de Thiago, el niño regresó de la escuela el pasado viernes 13 de septiembre, pero, luego de unos minutos dentro de su casa, salió a jugar con dos de sus amigos, quienes lo esperaban en la calle Esteban Gómez al 800, en Buenos Aires, Argentina. Supuestamente, los menores comenzaron a jugar a las escondidas y él se ubicó detrás de un árbol; segundos después, el adolescente habría dicho a sus compañeros “ahora vengo”, corrió hasta su casa y cayó desplomado en el piso.

Jugaba escondidas y murió apuñalado, nadie sabe qué fue lo que pasó

Los padres del menor piden justicia por el caso. Foto: Infobae Argentina.

Al acercarse a revisarlo, sus amigos se percataron de que Thiago estaba herido y se estaba desangrando. En su declaración, los menores comentaron que no vieron a nadie cerca y que no había ninguna persona en el árbol donde se escondió el menor. Pese a que los padres del adolescente lo llevaron hasta un hospital local, los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida y fue declarado sin signos vitales. Los especialistas informaron que Thiago murió como consecuencia de un shock hipovolémico producto de una grave herida que presentaba en la parte alta del abdomen.

El caso ya está siendo investigado por la policía, quienes señalan que pudo haber sido un suicidio, ya que en las cámaras de seguridad no se ve a ninguna persona cerca del árbol donde se escondía Thiago. No obstante, los padres de familia han rechazado la hipótesis y exigen que el caso se investigue a profundidad: "yo pienso que alguien me lo lastimó. Eso lo puedo asegurar. Porque se corrieron muchas versiones de que él se pudo haber apuñalado solo. No se pudo haber lastimado solo", dijo la madre de Thiago a medios locales.

Autoridades afirman que el niño estaba armado

Familiares y amigos se manifiestan para pedir justicia por el crimen. Foto: Infobae Argentina.

La mujer, identificada como Mercedes, también admitió que hay un video de seguridad, donde no se ve a ninguna persona sospechosa cerca de su hijo: "se lo ve a Thiago sentado en un bolsón de arena que está afuera en la casa del frente con los chicos. Estuvieron un ratito ahí. Después salen, se meten para el pasillo de la misma casa y se ven cuando salen corriendo para la esquina. Luego se lo ve en un video a mi hijo cruzando de esquina a esquina y después a los nenes a la casa de ellos, se los ve asustados”, confesó la madre de familia.

Por su parte, las autoridades revelaron que investigan la posibilidad de que el niño tuviera dos cuchillos bajo su poder, mismos con los que se pudo haber herido de forma accidental: "el niño solía llevar uno o dos cuchillos en la cintura”, declaró un portavoz de las autoridades. Sin embargo, esta situación no ha sido aclarada por los padres del menor, quienes únicamente exigen que el caso sea resuelto y se determine si alguien más atacó a Thiago. Hasta ahora, han pasado 11 días del hecho y no hay avances en la investigación.

