Hombre muere frente a decenas de pasajeros en un avión durante un aterrizaje de emergencia, ¿qué le pasó?

Pasajeros de un vuelo comercial vivieron minutos de terror en el aire, luego de que presenciaron la extraña muerte de un hombre, quien también se encontraba dentro del avión. El insólito caso ocurrió este 24 de septiembre, dentro de una aeronave que despegó de un aeropuerto de Bulgaria y tenía como destino aterrizar en Liverpool, Inglaterra. Sin embargo, cuando la tripulación se encontraba en el aire se presentó un percance, motivo por el que el piloto tomó la decisión de realizar un aterrizaje de emergencia.

Según el testimonio de algunos pasajeros, el piloto de la aeronave indicó que se realizaría un aterrizaje de emergencia en la ciudad de Colonia, en Alemania. El vuelo llevaba solo dos horas en el aire, cuando la tripulación dio a conocer que había un cambio de planes, aunque no se especificaron las causas por las que se realizaría el aterrizaje de emergencia. Tras dar a conocer la noticia, uno de los pasajeros comenzó a presentar alteraciones de salud.

Hombre muere tras escuchar que el avión haría un aterrizaje de emergencia

Otros pasajeros se percataron de lo que sucedía. Foto: pixabay.

El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, aparentemente presentó un paro cardíaco, tras oír la noticia de que se realizaría un aterrizaje de emergencia. Pese a que la tripulación trató de auxiliar al sujeto, no pudieron hacer nada para salvarlo, por lo que el pasajero perdió la vida de forma inmediata. Al aterrizar en la ciudad de Colonia, las autoridades confirmaron que la persona no contaba con signos vitales y habría perdido la vida en el aire.

Tras el hecho, trascendió que el Boeing 737-800 (matrícula G-JZHR) hizo todo lo posible para tener un rápido descenso y así hacer que el pasajero recibiera atención médica. Sin embargo, cuando la aeronave aterrizó, el sujeto ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarado sin vida. La aerolínea a cargo del vuelo confirmó el deceso y lamentó lo sucedido, enviando sus condolencias a los seres queridos y familiares del hombre fallecido.

¿De qué murió el pasajero del avión?

El pasajero perdió la vida en el avión. Foto: pixabay.

De forma extraoficial trascendió que el hombre perdió la vida tras sufrir un presunto infarto al corazón. Al respecto, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos han recordado cuáles son los síntomas para identificar un posible paro cardíaco; según la dependencia, una persona está teniendo un paro cardíaco cuando:

Cae de repente y queda inconsciente (se desmaya). No respira, o su respiración es ineficaz o respira agitadamente. No responde a los gritos o a las sacudidas. No tiene pulso.

