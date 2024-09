"Aquí la espero, solita": jóvenes se citan para pelear tras indirectas en Facebook y una de ellas termina asesinada

Lo que comenzó como un intercambio de mensajes en redes sociales, terminó en tragedia, luego de que dos jóvenes se citaron para pelear el pasado 21 de septiembre en Colombia. De acuerdo con medios locales, las protagonistas de esta triste historia son Yeimis Daniela y Nicol Alexandra, dos creadoras de contenido que saltaron a la fama después de que compartieron una presunta enemistad; aparentemente, ambas intercambiaban fuertes mensajes en plataformas digitales, hasta que finalmente aceptaron encontrarse para pelear una contra la otra.

Sin embargo, el día de la pelea ambas jóvenes llegaron al encuentro con armas blancas y, en medio de los bullicios, ambas se apuñalaron, causándose heridas de gravedad. Como consecuencia, la joven identificada como Yeimis Daniela no sobrevivió a sus lesiones y perdió la vida antes de llegar a un hospital local, donde las autoridades pretendían brindarle atención médica. El caso ha causado conmoción entre los habitantes del país, quienes siguen sorprendidos ante la violencia.

¿Por qué inició la pelea entre Yeimis Daniela y Nicol Alexandra?

La pelea inició en redes, Foto: Facebook Alerta Pitalito

Hasta ahora, se desconocen los motivos por los que inició la pelea entre las jóvenes; no obstante, medios locales han compartido una captura de pantalla - donde se leería la conversación entre ambas mujeres - en la que se observa que Yeimis Daniela y Nicol Alexandra sostuvieron un enfrentamiento en redes sociales. Supuestamente, todo inició con reclamos y fue escalando, hasta que ambas se insultaron y se atacaron verbalmente.

Posteriormente, las dos acordaron citarse para pelear y así dar por finalizada la discusión en redes sociales. Las jóvenes acordaron la fecha y hora para el enfrentamiento y acudieron en compañía de sus amigos. Lamentablemente, ambas estaban armadas y cuando comenzó la pelea optaron por sacar sus herramientas y apuñalarse en distintas ocasiones. Yeimis Daniela fue quien terminó con las lesiones más severas, por lo que tuvo que ser llevada a un hospital local, desafortunadamente, la joven no llegó al nosocomio y perdió la vida en el trayecto.

Nicol Alexandra se entregó a la policía

La sobreviviente se entregó a la policía. Foto: archivo.

Tras el hecho violento, la joven que sobrevivió, Nicol Alexandra, se entregó de manera voluntaria ante las autoridades. Medios locales informaron que la joven llegó ante la policía acompañada de un abogado, con quien confesó que había atacado a Yeimis Daniela. Presuntamente, la joven no quedó detenida, debido a que su captura no se llevó a cabo en flagrancia, pero esta información no ha sido corroborada por las autoridades oficiales.

Al respecto, la policía dio a conocer que ya se iniciaron las averiguaciones para determinar, con exactitud, qué fue lo que pasó entre las dos jóvenes y establecer la responsabilidad de la joven que sobrevivió. En redes sociales, los familiares y amigos de Yeimis Daniela han hecho un llamado a las autoridades, para exigir que el caso no quede impune y que haya justicia para la adolescente, quien tan solo tenía 19 años de edad al momento de su homicidio.

