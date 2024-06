VIDEOS: Momento exacto del sismo de magnitud 7 que sacudió Perú HOY viernes 28 de junio

La madrugada de este viernes 28 de junio un sismo de magnitud 7 sacudió la costa sur de Perú y como era de esperarse, los videos del momento exacto en el que ocurrió este intenso movimiento telúrico ya comenzaron a circular en redes sociales, por lo que dichas imágenes han resultado sumamente impactantes pues dejaron en evidencia el poder de la naturaleza.

De acuerdo con la información difundida por el Instituto Geofísico de Perú (IGP), el sismo de magnitud 7 se registró en punto de las 00:36 horas de este viernes 28 de junio y el epicentro fue localizado a 54 kilómetros al suroeste de la localidad de Yauca, Caraveli en Arequipa a una profundidad de 42 kilómetros, asimismo, se informó que se activó una alerta de tsunami.

Por su parte, el Centro Sismológico Nacional de Perú (CENSIS) reportó que dicho sismo tuvo una intensidad de VI en la escala de Mercalli Modificada (MM), además, refirieron que el intenso movimiento telúrico fue percibido en las regiones de Arequipa, Ayacucho, Moquegua, Ica y Lima.

Cabe mencionar que, tras el sismo, el gobierno de Perú informó que se activaron los protocolos de emergencia en la región de Arequipa y hasta el corte de esta redacción no se reportan víctimas mortales, no obstante, se informó que algunas carreteras aledañas a la región donde ocurrió el sismo se encuentran cerradas por daños ocasionados por el sismo, no obstante, los equipos de emergencia ya se encuentran laborando en las distintas zonas para reestablecer la circulación lo más pronto posible.

Por otra parte, el gobierno peruano hizo un llamado a la población de Arequipa a mantenerse alerta ante una posible réplica, por lo que entre sus sugerencias destacó el preparar una mochila de emergencia en caso de que sea necesario realizar una evacuación.

Así fue el momento exacto del sismo de magnitud 7 que sacudió Perú

A través de redes sociales comenzaron a circular distintos videos en los que se muestra el momento exacto en el que ocurrió el sismo de magnitud 7 que sacudió la costa sur de Perú durante la madrugada de este viernes 28 de junio.

En uno de los videos más impactantes del sismo que sacudió Perú durante la madrugada de este viernes 28 de junio se puede apreciar que en cuanto comenzó el fuerte movimiento se sacudieron las estructuras de las casas, además, se pudo escuchar que se activaron las alarmas de los carros y que hubo fallas en el suministro eléctrico, además, se alcanzó a ver que las personas tuvieron que salir de sus casas para tratar de protegerse de posibles derrumbes y en cuanto finalizó el movimiento comenzó el desconcierto entre la población.

Como se dijo antes, hasta el momento las autoridades de Perú no reportan víctimas por este sismo de magnitud 7, sin embargo, se espera que sea durante las próximas horas cuando emitan un reporte detallado sobre los daños que dejó este sismo.