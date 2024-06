Microsismo de magnitud 1.5 sacude la alcaldía Miguel Hidalgo

Esta mañana de jueves 27 de junio, el servicio Sismológico Nacional (SSN) informó de un microsismo de magnitud 1.5 registrado al noroeste de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. El movimiento telúrico ocurrió a las 10:53:22 horas, con una latitud de 19.44 y una longitud de -99.21, a una profundidad de 1 kilómetro.

De acuerdo con el reporte del SSN, el microsismo se registró en la calle Presa Cointzio atrás del Club Mundet. Además, por esa zona se encuentra la avenida Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra y la avenida Ejército Nacional.

Microsismo epicentro. Foto: SSN

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en la CDMX?

Los sensores del SASMEX monitorean las zonas de peligro sísmico, y reconocen sismos en un radio próximo a 90 km. Estiman en los primeros segundos de la detección del sismo su posible magnitud. Con los datos que envían los sensores, a cada ciudad determina la distancia entre el sismo para decidir la difusión del aviso de alerta sísmica.

Alerta sísmica en CDMX. Foto: Cuartoscuro archivo



Para cada ciudad, la alerta sísmica se activará:

1. Si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida.

2. Dependiendo la estimación de energía del sismo.

3. Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar:

a) Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 170 km.

b) Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km.

c) Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km.



Un sismo No AMERITA aviso de alerta cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX®, está muy lejos de la ciudad a alertar o cuando las estimaciones de la energía del sismo no rebasan los niveles establecidos.