Joven lanza al mar a su hermano, aseguran que fue por vender su cuenta de Free Fire: VIDEO

A través de redes sociales circula un video en el que se muestra el momento en el que dos supuestos hermanos sostienen una confrontación física en un muelle, posteriormente uno de ellos lanza al agua a su consanguíneo y lo que más impacto causó fue que presuntamente el pleito de detonó la venta de un perfil de Free Fire, por lo que el caso ha generado todo tipo de opiniones en plataformas digitales.

El polémico video en cuestión fue difundido a través de distintos perfiles que difunden contenido viral en X y aunque no se precisó la fecha y el lugar exacto en el que ocurrieron los hechos, se asegura que fue en algún lugar costero de Estados Unidos, donde hay una gran cantidad de usuarios de Free Fire.

La confrontación de estos hermanos generó todo tipo de reacciones en plataformas digitales. Foto: Redes

Joven lanza al mar a su hermano, aseguran que fue por vender su cuenta de Free Fire

En el referido video se muestra que un par de jóvenes sostienen una intensa confrontación en medio de un muelle techado en el que había por lo menos otra decena de jóvenes que fueron testigos del desafortunado momento. Cabe mencionar que, en ningún momento, los protagonistas del video soltaron golpes, pero era claro que uno de ellos estaba visiblemente molesto y quería lanzar al otro al agua.

Desafortunadamente en el video no se escucha algún reclamo en específico, sin embargo, luego de un intenso forcejeo, el joven que vestía una sudadera roja logró llevar al otro joven hasta la zona del barandal del muelle y una vez ahí no dudó en aventarlo hacia el agua provocando los gritos de algunos jóvenes que estaban cerca.

Cabe mencionar que, todo parece indicar que el joven que cayó al agua no sufrió ninguna lesión de consideración pues la altura de la que fue lanzado no era tan alta y el agua también amortiguó su caída. Al final del video se puede apreciar que el joven de rojo observa desde el muelle al otro joven y parece seguir furioso, no obstante, se desconoce si el pleito quedó ahí.

Es importante señalar que, en el video en cuestión no hubo algún elemento que pudiera comprobar el origen de la confrontación de los jóvenes, sin embargo, en los perfiles que difundieron la grabación se aseguraba que la agresión se detonó porque el joven vestido de color negro vendió la cuenta de Free Fire de su hermano, el joven de rojo, la cual, tenía desde hace tres años y le había invertido varios miles de dólares.

Como se mencionó al principio de la nota, el video en cuestión generó todo tipo de opiniones en plataformas digitales pues algunos tacharon como “exagerada” la reacción del joven de rojo, mientras que algunos otros más celebraron su reacción pues consideran que no hay justificación para el actuar del joven vestido de color negro, por lo que se dio pie a un intenso debate.