IMÁGENES FUERTES: la última imagen de una mujer antes de morir devorada por un tigre en un Safari

En redes sociales, decenas de internautas han revivido el caso de una mujer identificada como Zhao, quien perdió la vida en el año 2016, luego de que fue atacada por tigres durante un safari que realizaba con sus hijos. Los hechos ocurrieron en el Parque de Vida Silvestre Badaling en Beijing, China, el cual ofrece a sus visitantes una experiencia con animales de la vida silvestre; no obstante, los recorridos se realizan en carros particulares y se sugiere a los turistas no descender de sus unidades.

Aunque el accidente ocurrió hace un par de años, recientemente un canal de YouTube compartió un video que muestra el momento exacto de la agresión. En las imágenes se puede ver a la víctima realizando en recorrido con sus familiares, cuando, sin motivo aparente, salió de su vehículo para tomar fotografías de los animales. El clip ha causado debate en las plataformas digitales, donde los usuarios de internet dividen la responsabilidad del ataque entre el parque y Zhao, a quien acusan de "imprudente".

La mujer descendió de su carro por su propia voluntad. Foto: Final Affliction

En la grabación de seguridad se ve que el vehículo de la familia avanzaba por el área de los tigres, cuando la mujer descendió del asiento del copiloto de su carro y rodeó la unidad tratando de llegar hasta el asiento del piloto. Posteriormente, Zhao abrió la puerta del conductor, con intención de subirse al carro, pero cometió el error de darle la espalda a los felinos. En cuestión de segundos, uno de los animales saltó sobre ella y comenzó a atacarla ferozmente; pese a que sus seres queridos trataron de sujetarla y auxiliarla, el animal consiguió llevársela entre los arbustos.

Un hombre y una mujer, que también se encontraban en el carro, bajaron de la unidad para ayudar a la mujer, no obstante, también fueron interceptados por los tigres. Personal del parque acudió a resolver la emergencia y consiguió rescatar a los heridos, quienes presentaban severas heridas en el cuerpo; Zhao no sobrevivió a sus lesiones y murió como consecuencia del ataque animal. Tras el suceso, el parque fue cerrado, hasta que las autoridades determinaron que no se trató de un error del zoológico, sino que fue responsabilidad de las víctimas.

Familiares intentaron demandar al parque

El felino la tomó por la espalda.

Foto: Final Affliction

Los familiares de la mujer intentaron demandar al parque por la agresión contra Zhao, no obstante, el zoológico ganó la demanda al probar que en su reglamento estaba prohibido a los visitantes descender de sus vehículos. A más de 5 años de la tragedia, el caso sigue siendo viral en redes sociales, donde internautas debaten sobre la responsabilidad de la víctima y del safari, el cual sigue operando en China.

"La regla número uno era permanecer en tu auto, lo cual ignoraron pensando que estaban a salvo, ¡pero no puedes bajar la guardia ni por un segundo!"; "Nunca entenderé cómo demandar al zoológico por tu propia negligencia. Estás en una exhibición de tigres. Tu coche te protege de ellos y saliste. El zoológico no te obligó a hacerlo"; "El zoológico no debería tener la culpa si fue un error por parte de los visitantes"; "Fue su propia negligencia", fueron algunos de los comentarios que ha recibido el video desde su publicación hace unos meses.