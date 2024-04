Perro policía del K9 muerde brazo de menor durante festejos del Día del Niño

Un niño, de tan solo 11 años de edad, resultó con lesiones severas luego de que fue atacado por un perro policía. Los hechos ocurrieron la tarde del pasado sábado 20 de abril, cuando se realizaba un festejo por el "Día del Niño" en la avenida Tecnológico, en el Parque El Colibrí, de la ciudad de Chihuahua. Según primeros reportes, el pequeño intentaba tomarse una fotografía con el animal cuando ocurrió el percance.

La madre del menor atacado, una mujer identificada como Sugey, detalló - a la policía- que el pequeño estaba tomándose fotografías con los canes, cuando uno de ellos lo atacó en el brazo derecho, causándole una leve herida. Hasta la zona acudieron paramédicos, quienes revisaron las lesiones del pequeño y consideraron que, al no ser de gravedad y no poner en riesgo su vida, no era necesario trasladarlo a un hospital cercano.

Sigue leyendo:

¿Cómo cuidar a tu perro chato, como los Pug, de su respiración en temporada de calor?

Estas son las mejores croquetas para tu perro, según Profeco

¿Los perros son agresivos con los niños?

Los perros no son agresivos por naturaleza. Foto: especial.

Pese a la creencia sobre las razas agresivas de perros, la coordinadora de Enseñanza Quirúrgica en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó - para la revista UNAM Global - que no existen canes agresivos por "naturaleza"; la experta sentenció que la conducta de los canes es moldeada por los seres humanos.

Por su parte, un nuevo estudio - publicado en la revista en Frontiers in Psychology - sugiere que los niveles de oxitocina y vasopresina influyen en los comportamientos sociales de los perros. Según la publicación, los canes de asistencia tienen un temperamento apacible, ya que tienen niveles mucho más altos de oxitocina en sangre respecto al perro promedio; mientras que los lomitos más agresivos tenían más vasopresina.

¿Qué hacer en caso de ser atacado por un perro?

Lo más importante es verificar si el animal tiene la vacuna contra la rabia. Foto: especial.

No obstante, los especialistas que llevaron a cabo el estudio confirmaron que en circunstancias adversas, la mayoría de perros puede mostrar agresividad. Algunos e los motivos por los que los canes pueden llegar atacar es por amenazas a su comida, ver a otros perros o humanos. En este sentido, los expertos recordaron qué hacer en caso de ser atacado por un canino.

Lava bien la herida con agua y jabón. Aplica una crema o ungüento antibiótico y cubre la mordida con un vendaje limpio. Si notas hinchazón, enrojecimiento, dolor o exudado, acude al médico, ya que podrían ser señales de infección. Si la mordida fue provocada por un gato o un perro, trata de verificar si el animal tiene la vacuna antirrábica al día.

¿Cuál es la unidad K9 canina?

La unidad canina (K9) tiene como objetivo colaborar con los diferentes agrupamientos y corporaciones de los tres niveles de gobierno en la implementación de operativos para la detención de estupefacientes, explosivos, rescate de personas y todos aquellos donde se le de utilidad a la gran capacidad de olfato e instinto de los oficiales caninos.