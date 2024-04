Rise of the Ronin: así es el nuevo juego para PS5

El siglo XIX fue una época de mucha violencia en Japón, pero una muy importante con cambios fuertes en su vida social y política, con la transición del shogunato hacia un nuevo sistema de gobierno y los cruces comerciales con países de occidente, especialmente con Estados Unidos. Es en este período donde toma lugar Rise of the Ronin, la exclusiva más reciente de PlayStation a cargo de Team Ninja, que es una especie de Assassin's Creed Samurai sin parkour, con algunos elementos de Ghost of Tsushima la progresión de un Souls y hasta un planeador al estilo Breath of the Wild.

Empezarás creando a un par de personajes que formarán una dupla de guerreros conocidos como Filo Velado, cuya misión es ir contra los planes del Shogunato, pero al tratar de cumplir tu primera misión te verás separado de tu compañero, sin mucha idea sobre su destino. A partir de ahí comenzará tu camino como un Ronin, es decir un Samurai sin casa, que buscará encontrar al otro Filo Velado y mientras tanto actuará por su cuenta ayudando a quienes puedan acercarlo a conseguir sus objetivos.

Es así como podrás conocer a algunos personajes importantes de la historia japonesa de la época, tanto pro- como anti-shogunato, como el famoso Comodoro Matthew Perry y dependiendo las decisiones que tomemos, iremos inclinándonos hacia un bando u otro, cambiando también el curso de la historia hasta cierto punto y creando vínculos con estos personajes y las diferentes regiones en las que interactuemos.

Comodoro Matthew Perry Créditos: Especial

Este es un juego de rol de acción, en el que irás mejorando un árbol de habilidades para adquirir nuevas habilidades y completando diferentes objetivos para mejorar tu estilo de combate con las diferentes armas adquiriendo

diferentes posturas de combate que resultarán ventajosas contra ciertos enemigos. Esto es importante porque deberás ir cambiando entre posturas a la hora de estar rodeado de enemigos para facilitarte los encuentros y no darles la ventaja, ya que si peleas contra tres, puede cada uno combatir con un estilo diferente.

Ronin es un Samurai sin casa Créditos: Especial

