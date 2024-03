Encuentran el cuerpo de Madeline Soto, de 13 años; la pareja de su madre es el principal sospechoso de su muerte

En Florida, la búsqueda de Madeline Soto, una adolescente de 13 años reportada como desaparecida a inicios de esta semana, terminó luego de que su cuerpo fue encontrado. El viernes por la tarde, las autoridades confirmaron el hallazgo en una zona boscosa del condado de Osceola. La aparición de los restos de Madeline, vestidos con prendas similares a las que llevaba el día de su desaparición, ha conmovido a la comunidad.

Además, las investigaciones apuntan a Stephan Sterns, de 37 años y pareja de la madre de Madeline, como el principal sospechoso en este caso. Sterns, quien fue la última persona conocida en ver a Madeline con vida, enfrenta ahora un escrutinio intenso por parte de las autoridades. Las declaraciones del sheriff del condado de Orange, John Mina, sugieren que la joven probablemente perdió la vida antes de que Sterns ocultara su cuerpo en las primeras horas de la mañana.

Sterns fue el último en verla con vida. Foto: Policía del condado de Orange.

Te puede interesar:

Crece denuncia internacional por madre cubana a quien su gobierno presiona para que aborte

Tiroteo en Missouri, Estados Unidos; hay policías lesionados y cierre de escuelas

¿Qué es lo que pasó con Madeline Soto?

Los detectives han recopilado evidencia crucial, incluidas grabaciones de vídeo que muestran a Sterns deshaciéndose de objetos personales de Madeline en un contenedor de basura de un complejo de apartamentos en Kissimmee. Estas imágenes, muestran a Sterns en un vehículo Lincoln MK 2010.

Aún no se le acusa por la muerte de la menor. Policía del condado de Orange.

El descubrimiento de la mochila y la computadora de Madeline en el contenedor también será usado como prueba. Además, tras la detención de Sterns se le imputaron los cargos de agresión sexual y posesión de material de abuso sexual infantil, descubiertos durante un examen de su teléfono.

La investigación del caso continúa

De acuerdo con medios locales, Sterns había dicho en un principio que reinició su teléfono por accidente el día de la desaparición de la menor; además, el comentó que dejó a Madeline frente a un preescolar a las 8:40 a.m., a cuadras de la escuela secundaria a la que asistía, donde las clases comienzan a las 9:30 a.m. La madre de Madeline fue a recoger a su hija a la escuela alrededor de las 4:30 p.m. cuando le dijeron que Madeline no había asistido. Por el momento Sterns no ha sido acusado en relación con la muerte de Madeline.