Tirador de Florida confiesa que ejecutó a su familia para tener una relación sentimental con su hija adolescente

Un hombre, de 42 años de edad, confesó que orquestó un tiroteo en contra de su familia porque estaba "enamorado" de su hija adolescente y quería tener una relación sentimental con ella. El sujeto, identificado como Michel Banks, fue detenido por las autoridades de Florida, luego de que el pasado mes de enero disparó en contra de sus familiares en una vivienda ubicada en la ciudad de Tampa.

Según la declaración del hombre, presentada ante la Corte del condado Hillsborough, días antes del tiroteo él le escribió una carta a su hija donde le propuso tener una relación romántica con él y la amenazó para que no saliera con alguien más. No obstante, la misiva llegó a manos de su madre (la abuela de la menor), quien planeaba correrlo de la casa, para garantizar que no se acercara a la adolescente de tan solo 17 años de edad.

El hombre quería tener una relación sentimental con su hija. Foto: especial.

Asesinó a una mujer y dejó dos personas heridas

El hombre dijo que el día del tiroteo se sintió "traicionado y molesto" cuando escuchó a su madre platicando con una amiga de la familia, a quien le confesó que planeaba separarlo de su hija, con el objetivo de evitar que le hiciera algún tipo de daño. Al oír los planes de su madre, Banks dijo que enfureció, por lo que "fue a su habitación y cargó su revólver"; posteriormente, abrió fuego contra las mujeres, quienes estaban conversando en la sala de la casa.

En la escena perdió la vida la amiga de la familia - cuyo nombre no fue revelado - además, la madre del agresor recibió una herida de bala, pero sobrevivió. Por su parte, la menor de edad se estaba bañando cuando ocurrió el tiroteo, por lo que se resguardó en la ducha y únicamente recibió una herida en la pierna. Los vecinos de Banks llamaron a la policía y pidieron la presencia de oficiales, quienes fueron recibidos a balazos cuando llegaron a la casa,

La madre del agresor resultó lesionada. Foto: pixabay.

Finalmente, las autoridades arrestaron a Banks y lo trasladaron a la cárcel del condado Hillsborough, donde quedó recluido sin posibilidad de fianza. Actualmente, el hombre es acusado de varios delitos, tales como: homicidio premeditado en primer grado, intento de homicidio premetidado en primer grado y posesión de arma de fuego por un criminal convicto, según registros judiciales.

Se sabe que la madre del agresor sobrevivió a sus heridas y se recupera en compañía de la menor de edad, quien ha revelado que ella habría rechazado las propuestas de su padre. Aunado a ello, medios locales reportan que un oficial también resultó herido durante el tiroteo, pero gracias al chaleco antibalas su lesión no fue de gravedad y ya se recupera favorablemente.