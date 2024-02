Qué es el proyecto HAARP y cuál es su relación con los terremotos

Con la reciente revelación de la existencia de la falla Plateros-Mixcoac, los sismos y microsismos han vuelto a ponerse en la mira de la opinión pública y con ello, el resurgimiento de teorías de la conspiración y versiones que suponen que los terremotos se pueden predecir o que son provocados por los humanos que , aunque suenen descabellados cobran mucha popularidad como es el caso del llamado proyecto HAARP.

Los adeptos que buscan creer en el llamado proyecto HAARP, que proviene del Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia (HAARP, por sus siglas en inglés), aseguran que éste funciona mediante un aparato que tiene la capacidad de modificar el clima, causar terremotos y hasta modificar el clima.

Sin embargo, esta teoría de la conspiración sobre el proyecto HAARP cobra fuerza ya que se mezcla verdad con mentiras, lo que confunde a muchas personas. HAARP sí existe y es un programa de investigación científica de la Universidad de Alaska Fairbanks (Estados Unidos) que se encarga de estudiar a la ionósfera, una capa de la atmósfera, a lo que atribuyen que mediante máquinas se puedan fabricar lo mismo huracanes que sequías.

Proyecto HAARP: Mitos y teorías sin evidencias

La teoría del proyecto HAARP cobra más fuerza cuando se sabe que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están involucradas en el proyecto real, además de que tratan de asegurar de que ciertas formaciones de nubes, también conocidas como chemtrails, son prueba dela manipulación del clima. Ante todas estas teorías de la conspiración, el geólogo Alejandro Méndez desmiente toda esa información a la que llama "mitos".

El científico asegura que son teorías sin evidencia, pues "el proyecto HAARP no tiene ninguna relación con la actividad sísmica. Los sismos no son un castigo divino ni se pueden invocar. La cantidad de temblores no aumenta en septiembre ni en ninguna otra época del año".

