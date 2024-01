El primer preso que será ejecutado con nitrógeno en EU detalla su proceso: "mi cuerpo se está desintegrando"

Estados Unidos se prepara para realizar su primera ejecución con gas nitrógeno. Los hechos ocurrirán en Alabama, donde un juez autorizó que un hombre, identificado como Eugene Kenneth Smith, sea ejecutado con este nuevo método, el cual ha sido severamente criticado por abogados y científicos.

La ejecución fue aprobada el pasado miércoles 12 de enero y se tiene prevista para el 25 del presente mes. En este contexto, a tan solo dos días de que se lleve a cabo la ejecución, Kenneth Smith rompió el silencio desde el corredor de la muerte y aseguró tener constantes ataques de pánico

¿Qué dijo el preso antes de ser ejecutado?

"Tengo náuseas todo el tiempo. Me dan ataques de pánico con regularidad... Esto es solo una pequeña parte de con lo que he estado lidiando a diario. Tortura, básicamente", dijo Eugene Kenneth Smith al medio BBC. "Mi cuerpo se está desintegrando, no dejo de perder peso", agregó el condenado a muerte en una llamada telefónica.

Aunado a su propia preocupación, activistas y abogados han pedido a las autoridades de Alabama que se detenga la ejecución con gas nitrógeno ya que no es una técnica probada y podría tener graves consecuencias. Los especialistas advierten que si sale mal, Kenneth podría sufrir fuertes convulsiones antes de morir o podría no morir y quedar en estado vegetativo.

¿Qué se sabe sobre las ejecuciones con nitrógeno?

Este nuevo método, que es severamente criticado por científicos y activistas, consiste en obligar al prisionero a respirar gas nitrógeno, privándolo de tener oxígeno para el funcionamiento de su cuerpo. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas se ha sumado a la lista de inconformes y acusó que una muerte así debería ser considerada como una forma de tortura, ya que es un castigo cruel, inhumano y degradante."Nos preocupa que la hipoxia por nitrógeno provoque una muerte dolorosa y humillante", coincidieron los expertos de Naciones Unidas.

Cabe mencionar que Kenneth Smith fue acusado y sentenciado por asesinar a una mujer en 1968. De acuerdo con su sentencia, el prisionero y otro hombre fueron contratados por el esposo de la víctima, quien les pagó una fuerte suma de dinero a cambio de que asesinaran a su mujer.