Ted Kaczynsk, el terrorista que paralizó EU con paquetes bomba fue encontrado muerto en su celda

El temido "Unabomber" que aterrorizó a todo Estados Unidos entre 1978 y 1995, fue encontrado muerto en su celda. El sujeto tenía 81 años y hasta el momento se desconoce a causa de su fallecimiento, únicamente los medios estadounidenses pudieron confirmar el deceso tras citar a la Oficina Federal de Prisiones. Y es que desde la década de los 70's, el graduado de la prestigiosa Universidad de Harvard asedió durante 18 años a la población. Se registró que envió al menos 16 bombas ocultas por paquetería a diversas personas y empresas. Ted Kaczynsk se cobró la vida de tres personas y dejó a 23 más heridas.

Ted Kaczynski estuvo detrás de una ola de bombas por correo de 18 años que dejó tres muertos e hirió a otras 23 personas. FOTO: Getty Images

Luego de una larga cacería, lo arrestaron en 1996

Finalmente fue arrestado en la década de los 90's, luego de una extensa cacería policial. Asimismo fue condenado a cadena perpetua en 1998, cumplía 25 años en prisión hasta el día de hoy. De acuerdo con la información divulgada por el The New York Times —con base a las autoridades penitenciarias— el recluso fue encontrado inconsciente en su celda la madrugada de este sábado y aún se desconoce la causa de su muerte.

El terrorista doméstico fue trasladado al centro médico de la prisión federal en Carolina del Norte después de pasar dos décadas en una prisión federal Supermax en Colorado. FOTO: AFP

Detenido durante mucho tiempo en la prisión de alta seguridad de Florence, en el estado de Colorado —conocida por haber albergado a presos famosos como el capo de la droga mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán—, fue trasladado en 2021 a un centro de salud penitenciario en Carolina del Norte.

EL FBI logró replicar una de las bombas que hizo para entender su funcionamiento. FOTO: Wikipedia

Fue conocido por ser un brillante matemático convertido en ermitaño, pues Theodore Kaczynski se había embarcado en una cruzada contra el progreso y la tecnología. Finalmente fabricó sus propias bombas dentro de una cabaña en las montañas de Montana un estado occidental que se caracteriza por su diverso terreno que va de las Montañas Rocosas a las Grandes Llanuras, la cual no tenía ni agua, ni corriente ni electricidad.

Sus primeros objetivos fueron académicos y personal de aerolíneas, lo que le valió al asesino el apodo de "Unabomber" —por "Bombardero de Universidades y Aerolíneas"—. En septiembre de 1995 —bajo promesa de que dejaría de enviar bombas— consiguió que The New York Times y The Washington Post publicaran un largo manifiesto en el que expresaba su odio a la tecnología y al mundo moderno. Pero al leerlo, un residente de la costa este de Estados Unidos, David Kaczynski, vio en él una similitud con los antiguos escritos de su hermano Theodore, aislado de su familia durante años.

El matemático educado en Harvard es fotografiado siendo escoltado por alguaciles estadounidenses en 1996. FOTO: AP

La "mente brillante" de Harvard era recordado por sus compañeros de escuela como un niño solitario y delgado con mala higiene personal y una habitación que olía a leche en mal estado, comida podrida y talco para pies. Después de enseñar en la Universidad de California en Berkeley por un corto tiempo, compró una parcela de más de 6 kilómetros en las afueras de Lincoln, Montana en 1971. Aprendió a vivir sin calefacción, plomería o electricidad, mientras buscaba comida y vivía con solo unos cientos de dólares al año.

Por un tiempo dejó su cabaña a finales de la década de 1970 para trabajar en un fabricante de productos de gomaespuma en las afueras de Chicago con su padre y su hermano. Pero cuando una supervisora ??lo dejó después de dos citas, comenzó a publicar estrofas insultantes sobre ella y no se detenía. Theodore lo despidió y Ted Kaczynski pronto regresó a la naturaleza para continuar planeando su matanza vengativa.

En abril de 1996, las autoridades encontraron a Kaczynski en una cabaña de madera en las afueras de Lincoln, Montana. FOTO: AP

Gracias a que su hermano alertó al FBI, en abril de 1996 se anunció su arresto. Le diagnosticaron esquizofrenia paranoide, pero eso no impidió que fuera juzgado y luego condenado a cadena perpetua en 1998. Esto tras declararse culpable de los actos.

La búsqueda del asesino de 17 años fue la más larga en la historia de las fuerzas del orden de EU. FOTO: AP

Con información de AFP*