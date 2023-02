Asesinos seriales: conoce a la primera homicida que cobró la vida de 20 personas y era docente escolar

Ella era una estimada maestra de una escuela dominical. Pero cuando estaba a la espera de su juicio por asesinato, lucía un semblante temeroso por la respuesta de la justicia. Quienes la rodeaban no podían comprender porqué la mujer de 40 años —que recién había dado a luz a su decimotercer hijo— había sido capaz de asesinar a su hijastro de tal solo 7 años. Para este momento, Mary Ann Cotton, ya había asesinado a 20 personas y su sentencia sería el mismo destino que el que le dio a sus víctimas, la muerte.

David Wilson, catedrático emérito de Criminología de la Universidad de Birmingham realizó un libro con todos los asesinatos que esta mujer realizó durante la época victoriana. FOTO: Escritorio de noticias de BM

Murió el 24 de marzo de 1873

Fue ahorcada en la prisión de Durham debido a la última muerte que realizó, la del joven Charles Cotton de solo 7 años. Con esto, se convirtió en la asesina en serie más relevante del Reino Unido. La mujer perteneciente a la época victoriana envenenó a: tres de sus maridos, 12 de sus hijos, a su propia madre, a una amiga y a dos amantes. Todos y cada uno de ellos murieron de una aparente "fiebre gástrica" después de que ella les echara arsénico en la comida o la bebida, principalmente para cobrar el seguro de vida.

David Wilson, catedrático emérito de Criminología de la Universidad de Birmingham y autor de un libro sobre Mary Ann, cree que los asesinos en serie femeninos nos escandalizan más porque "esperamos que las mujeres sean cariñosas y atentas". Esta mujer de la vida común era simpática, popular y una respetable maestra de la escuela dominical. También se distinguió por ser religiosa y madre de familia. Sin embargo, mataba una y otra vez. Maridos, amantes, sus propios hijos, su madre... "cualquiera que se interpusiera en su camino".

Comparándola con Harold Shipman, que mató a 250 de sus pacientes, añade: "Estas personas disfrutan del poder divino que les da matar, y una vez que empiezan se vuelven adictos".

En 1852, Mary Ann Robson, de 20 años, se casó con el obrero William Mowbray en el registro civil de Newcastle upon Tyne. La muerte de cuatro de sus cinco hijos no quedó registrada, mientras que Mary Ann cobró 35 libras de la oficina de seguros British and Prudential Insurance cuando su esposo murió de un aparente trastorno intestinal en 1865. Después de enviar a su hija Isabella a vivir con su madre, Mary Ann se casó con George Ward, un paciente que conoció trabajando como enfermera en Sunderland. Al cabo de un año, también por "problemas intestinales", y de nuevo la mujer cobró el seguro de vida.

Después se convirtió en ama de llaves del viudo James Robinson, y poco después su hijo John murió de "fiebre gástrica", seguido por Isabella y los dos hijos restantes de James. El profesor David Wilson dijo que "cada vez que limpiaba la cubierta, se deshacía de cualquiera que fuera una molestia, que se interpusiera en el camino de su siguiente relación, ya fuera un marido o un hijo."

"Hoy en día, con los avances de la toxicología, nunca se habría salido con la suya, pero entonces era otra cosa. Sabía la dosis adecuada y cómo hacerlo".

Así es como se representó a la asesina Mary Ann Cotton en la época victoriana. FOTO: Crónica de Newcastle

El catedrático cree que la asesina era una sádica sexual. Fue testigo de cómo un amigo inmovilizaba a su amante mientras éste se retorcía de dolor en la cama. El viudo Frederick Cotton, de Northumberland, era el marido número cuatro. Su hermana Margaret —que ayudaba a cuidar de su hijo— murió de una "dolencia estomacal" en 1870. Y en este punto, Mary Ann intervino para consolar al afligido Frederick. Se casaron —a pesar de que ella seguía casada con James—, pero entonces la mujer se enteró de que su examante, Joseph Nattrass, vivía cerca.

Frederick y sus tres hijos murieron de "fiebre gástrica". ¿La coincidencia? Habían contratado un seguro de vida. David Wilson aseguró que "con todos estos hombres, se podría pensar que Mary Ann era guapa. De hecho, tenía un aspecto muy corriente, pero era persuasiva, hacía amigos con facilidad y caía bien a la gente". La caída del "Ángel Oscuro" se produjo cuando intentó que el último niño Cotton Charles Edward, fuera enviado al hospicio. Su comentario fue: "no me preocuparé mucho. Se irá como el resto de los Cotton", esto fue escuchado por un funcionario de la parroquia que acudió a la policía. Aquí tuvo fin la asesina de Gran Bretaña.

Un periódico local informó de la muerte de todos los que rodeaban a Mary Ann por problemas estomacales, mientras que las pruebas realizadas a Charles revelaron la presencia de arsénico. El jurado tardó sólo 90 minutos en emitir un veredicto de culpabilidad. Mary Ann mantuvo su inocencia hasta el final, y muchos le creyeron.

El profesor David Wilson añadió que "las mujeres asesinas en serie son extremadamente raras y, cuando se dan, a menudo forman parte de una 'folie à deux', como Ian Brady y Myra Hindley o Fred y Rose West". Esto significa que generan un trastorno de ideas delirantes inducidas.

"Es porque no esperamos que una mujer se comporte de esta manera, operando sola, que Mary Ann pudo escapar desapercibida durante tanto tiempo. Pero es difícil no creer que había algún elemento de disfrute en el control que ejercía - que era, en otras palabras, una psicópata".

Sigue leyendo: