Ella es la actriz del Cine de Oro que conoció al asesino serial más temido de la época

La época del Cine de Oro mexicano fue una de las más importantes en la industria del séptimo arte. Ana Bertha Lepe fue una de las actrices y figuras de aquel periodo, pues es recordada por las diversas produccione en las que apareció. Sin embargo, tuvo un oscuro encuentro con un asesino serial de mujeres.

Además de vivir una trágica historia de amor con Agustín de Anda, una promesa de la actuación, pues fue su propio padre quien lo asesinó. Ella también fue Señorita México y finalista del concurso de Miss Universo 1953, demostrando cuan bella era. Sin embargo, su vida fue menos que afortunada.

Además de la muerte de su novio, Ana Bertha Lepe tuvo un encuentro con un asesino en serie que mató a su tío en un ataque psicótico.

Sin ser su voluntad, Ana Bertha Lepe conoció al asesino en serie Higinio Sobrera. Él fue el responsable de la muerte de su tío Armando Lepe Ruíz, un capitán del ejército que viaja con su esposa en un lujoso Buick 51. El sujeto se atravesó en su camino, por lo que lleno de ira le dio persecución hasta alcanzaro.

El asesino Higinio bajó de su auto y lo mató a cinco tiros. El joven de 25 años le confesó el crimen a su madre, quien lo ayudó a esconderse y escapar a España. Sin embargo, continuó con sus asesinatos, su víctima fue una mujer que le gustó y no soportó su rechazo:

Le hablé con buenas palabras, no me hizo caso y su desprecio me enfureció