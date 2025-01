Empleada de bar es brutalmente golpeada en la cabeza con un banco de madera por un cliente | VIDEO

Un hombre, de 45 años de edad, fue detenido por tentativa de homicidio doloso tras atacar con un banco de madera a una empleada de un bar. La agresión fue grabada por las cámaras de seguridad del establecimiento y muestran al atacante amenazando a la víctima para después golpearla brutalmente.

Según la Policía Militar, de la ciudad de União do Sul, en Brasil, el cliente que agredió a la empleada de, 20 años de edad, se enojó después de equivocarse en la contraseña de la tarjeta por lo que no pudo pagar la cuenta del establecimiento.

Llegó con unos amigos del trabajo y empezaron a beber, todos bromeaban. Él vino al mostrador a pagar la cuenta y se equivocó en la contraseña. Mientras tanto yo estaba hablando con otra persona y me dijo que me callara, asegurando que por mi culpa no pasó la tarjeta”, relató la empleada del bar.