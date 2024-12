¿Qué pena podrían alcanzar los que ayudaron a huir a Christian "N", presunto agresor de Melanie?

Irving Barrios Mojica, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, dio a conocer que se está analizando el investigar a las personas que habrían ayudado a Christian "N", presunto agresor de Melanie Barragán, a huir de la justicia, pese a que este tenía una orden de aprehensión girada en su contra.

De acuerdo con el funcionario, el Ministerio Público es quien analizará la forma en la que el presunto atacante pudo trasladarse fuera de Tamaulipas. De esta forma se podrá determinar si hay alguna responsabilidad penal en contra de algún cómplice que habría impedido su captura. En caso de que esto se logre, se tendrá que iniciar una nueva carpeta de investigación sobre estos hechos.

Si bien el presunto responsable de estos actos ya fue vinculado a proceso por estos actos, aún falta determinar si las pruebas que sostendrá la Fiscalía serán suficientes como para poder ejercer cualquier tipo de acción penal en su contra y que se le pueda declarar o no culpable de un delito.

Pese a que en un inicio se pensó que este acto podría haber sido investigado como lesiones, al final, la Fiscalía local decidió iniciar una pesquisa que apuntara a que se manejara la hipótesis de intento de feminicidio. Esto cambia el panorama de manera sustancial, pues de pasar de una posible condena de tres meses a ocho años de prisión, ahora la FGE busca que se imponga una pena de 40 años de cárcel en contra del estudiante de medicina.

La víctima sufrió varias heridas en el rostro. FOTO: Facebook: Melanie Barragán.

¿Qué es delito de encubrimiento? ¿ayudar al presunto agresor Christian "N" conllevaría penas?

De acuerdo con el Código Penal del Estado de Tamaulipas en su Artículo 439, las personas llevan a cabo el delito de encubrimiento cuando impiden que las autoridades cumplan con la detención o la identificación de alguna persona que cometió un delito. Dentro de sus fracciones, se encuentran las siguientes condiciones en las cuales se estaría incumpliendo con la norma.

No actuar de manera lícita y a su alcance, así como segura para impedir un delito, antes o durante su consumación.

No dar auxilio a las autoridades para la investigación de los delito o la persecución de delincuentes.

Ayude o coopere con el acto delictivo.

Ocultar pruebas del delito, efectos o instrumentos con los que se llevó a cabo.

Oculte a la persona o los objetos relacionados con el delito.

No denuncie actos que sean perseguibles por oficio.

El impedir que las autoridades cumplieran con la orden de arresto que se emitió el pasado 5 de noviembre en contra de Christian "N" por presuntamente haber golpeado a Melanie pudo haberlos hecho a algunas personas culpables de la fracción III, la IV y la V, debido a que no habrían denunciado al joven, tampoco habrían permitido que la justicia lo encontrara, ni colaboraron con los investigadores para dar con él. La joven agredida continúa con el proceso. FOTO: Archivo.

¿Qué pena habría para quien ayudara a escapar a Christian "N" de Tamaulipas?

De acuerdo con el Código Penal de Tamaulipas en su Artículo 440 la sanción que hay en contra lleva cabo este delito es de tres meses a cuatro años de prisión y multa de seis a sesenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

No obstante, el Artículo 443 de esta norma podría ser una de las formas en las cuales el representante legal de la familia y de las personas más cercanas podrían tratar de defender a sus clientes.

Eso debido a que la ley tiene una excepción, la cual se da cuando hay un interés lícito por ayudarlo, siempre y cuando se trate de parientes con hasta un grado cuarto de consanguinidad o porque tengan un lazo al acusado por respeto, gratitud, amistad o afecto íntimo.

En este caso, solamente estarían involucrados en este tipo de práctica las personas que no tienen consanguinidad con el presunto agresor. No obstante, si se descubre que se utilizaron métodos ilegales para esto, se podría ofrecer esta condena para estas personas. Si hay involucrados en la complicidad que no guardan ninguna relación con Christian "N", podrán ser culpados por el delito de encubrimiento también. Se ofrecieron 200 mil pesos de recompensa por Christian "N", pero no hubo quién cumpliera las condiciones para cobrarlos.. FOTO

¿Qué pasó con la recompensa de Christian "N", capturado por agredir a Melanie Barragán?

De acuerdo con la Fiscalía de Tamaulipas, aunque había una recompensa de 200 mil pesos para quien brindara su apoyo fundamental para hallar al presunto agresor a fin de presentarlo ante el juez, la detención de Christian se llevó a cabo en la colonia Fernando Amilpa del municipio de General Escobedo en Nuevo León, sin que hubiera una denuncia de por medio.

La ficha de búsqueda que buscaba llegar a arrestar al acusado para que respondiera por el delito de feminicidio en grado de tentativa no se llevó a cabo, sino que fue aprehendido después de que se le encontrara vendiendo estupefacientes en las calles de Nuevo León.

Es decir, nadie brindó detalles que permitieran identificar al joven y fue la coordinación de inteligencia entre las entidades las que dieron como conclusión que se pudiera en disposición de la autoridad al implicado en el caso para responder a la acusación de haber atacado a la joven en una fiesta de Halloween en Ciudad Madero.

Sigue leyendo:

Christian "N" no fue detenido por agresión a Melanie, Fiscalía de Nuevo León lo halló vendiendo droga

Christian es vinculado por tentativa de feminicidio tras golpear a Melanie en un Halloween