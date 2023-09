Fin de la polémica: ¿cómo influye la marihuana en el dolor, ansiedad, estrés y sueño?

Muchos mitos giran alrededor de la marihuana y la realidad es que pocos se han comprobado con estudios de alta confiabilidad, se dice que consumirla puede aliviar ansiedad, el dolor, los espasmos musculares, las náuseas durante el embarazo, la falta de sueño, pero la realidad es que las pruebas de calidad que existen en torno a este tema, son muy pocas, al menos así lo enfatizó el último análisis que cuantificó más de 100 ensayos clínicos y metaanálisis.

El estudio encontró que las personas que consumen por "estrés y ansiedad" terminan generando más comportamientos psicóticos. FOTO: Cuartoscuro

De acuerdo con el especialista, existen mucho más pruebas convincentes de que el consumo de la marihuana perjudique más de lo que ayuda, especialmente a las: mujeres embarazadas, personas con trastornos mentales, adolescentes y adultos jóvenes.

En casos de trastornos convulsivos, espasmos o trastornos de sueño, el cannabis sí podría ayudar pero solo a ciertas personas. FOTO: Cuartoscuro

Por su parte, la directora fundadora del Centro para el Estudio de las Drogas, el Alcohol, el Tabaquismo y la Salud de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, Carol Boyd, compartió la revisión halló algunos beneficios del consumo de cannabis, sobre todo en "la reducción de las convulsiones, el dolor crónico y los espasmos musculares", sin embargo se debe hacer mucho énfasis en que los productos utilizados para subsanar estos padecimientos tienden a hacerse con cannabis sintético y a través de productos farmacológicos los cuales realmente no han sido correctamente evaluados.

"Así que, desde el punto de vista de la salud pública, no quiero que la gente lea esto y diga: 'Oh, puedo ir a mi dispensario y aliviar mi dolor'. La respuesta es no, porque los productos que los pacientes utilizan en el mundo real rara vez se evalúan en estos estudios.", recalcó el farmacólogo clínico Robert Page II, que presidió el grupo de redacción médica para la declaración científica de 2020 de la Asociación Estadounidense del Corazón sobre la marihuana.