AMLO critica a NBA por dar aval al uso de marihuana: “En el deporte y en ningún lado debe permitirse consumo de drogas

En crítica a que la NBA autorizó este fin de semana que los jugadores de su liga de básquetbol puedan consumir mariguana sin ser sancionados, el presidente Andrés Manuel López Obrador contestó este martes que “en el deporte y en ningún lado debe permitirse consumo de drogas”.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, sin pregunta de por medio, criticó la decisión de la NBA porque, además, recordó que en los deportes e incluso en los Juegos Olímpicos se aplica el antidoping.

Esta medida le permite a los jugadores consumir la hierba. FOTO: Especial.

“Hay extraordinarios beisbolista que no pueden ingresar al Salón de la Fama porque usaron anabólicos. Y cómo es esto, de que ya… imagínense, en el deporte y en ningún lado debe permitirse, puede ser que en algún sector donde se requiera estímulos de algún tipo, pero ¿en el deporte que es lo sano, que es medicina preventiva?”, dijo.

El pasado sábado, el mandatario federal también criticó la decisión de la NBA con un mensaje en redes sociales.

Criticó la medida y aseguró que no debería haber sido aprobada. FOTO: Presidencia

“Y cuando iba yo a escribir el texto, uno o dos jóvenes me dijeron: ‘no, es que en Estados Unidos eso es normal, el 70 por ciento está a favor de la legalización’. Pues sí, por eso es bueno el debate porque, pues, dicen ‘no, es que la mariguana no hace daño, no hay ningún problema, hace más daño el tabaco, no’.

“Entonces, yo lo que pienso es por qué no se analiza todo esto porque no es nada más la mariguana es que seguramente de la mariguana se puede ir a otras y a otras, ya se genera una dependencia”, dijo.

