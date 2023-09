Sexta extinción masiva en la Tierra ha comenzado ya alertan científicos, ¿cuáles son sus consecuencias?

Una nueva investigación científica ha revelado una alarmante situación: la la Tierra podría estar enfrentando su sexta extinción masiva, la cual traería consigo la extinción de diversas especies animales, por causa del ser humano. No es la primera vez que expertos, de todo el mundo, hablan sobre las consecuencias que tiene la vida humana para el planeta, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha hecho particular énfasis en que el calentamiento global, causado por el hombre, traerá consigo destrucción de los ecosistemas.

De acuerdo con Gerardo Ceballos, investigador de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y jefe del Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre, la sexta extinción será tan grave como las pasadas y está siendo ocasionada por el cambio climático. El profesor aseveró, en una publicación difundida en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, que más de 600 especies en peligro de extinción en México, lo que es un dato alarmante para el mundo entero.

Más de 73 géneros se extinguieron en los últimos 500 años

El estudio se centra en examinar la extinción de géneros enteros, no solo de especies, por lo que otros especialistas aseguran que se trata de una investigación completa que deja en evidencia el desolador futuro que le espera a la humanidad. Según la publicación, se analizaron 5 mil 400 géneros, que son conformados por 34 mil 600 especies, de las cuales mínimo 73 ya se extinguieron en los últimos 500 años, aunque la mayoría desapareció en los dos últimos siglos. Los especialistas alertaron a la humanidad, ya que mencionaron que esta extinción debió haber transcurrido en un lapso de 18 mil años y no 500, pero se ha visto acelerada por las crecientes actividades humanas.

Finalmente, los expertos advirtieron que el ritmo de extinción es alarmante, ya que si no hay u cambio en estos datos, el 75 por ciento de las especies podrían desaparecer en un corto periodo de tiempo. En este contexto, las autoridades han hecho un llamado a la humanidad para poner un alto a las actividades humanas que destruyen cientos de ecosistemas en todo el mundo; de igual manera, han señalado que el cambio climático, ocasionado por los hombres, afecta a todas las especies del planeta y pone en jaque la existencia humana.

¿Cuáles han sido las cinco extinciones masivas en la Tierra?

Hace 400 millones de años la Tierra vivió una extinción masiva conocida como la extinción del Ordovícico-Silúrico . Este suceso causó la pérdida del 85% de las especies marinas.

. Este suceso causó la pérdida del 85% de las especies marinas. La segunda extinción masiva ocurrió hace aproximadamente 300 millones de años y es conocida como la extinción del Devónico-Triásico , este suceso ocasionó la pérdida del 75% de las especies que habitaban el planeta.

, este suceso ocasionó la pérdida del 75% de las especies que habitaban el planeta. La extinción del Pérmico-Triásico , se vivió hace 251 millones de años y fue la más mortífera, ya que el 96% de todas las especies marinas y el 70% de las especies terrestres fueron aniquiladas.

, se vivió hace 251 millones de años y fue la más mortífera, ya que el 96% de todas las especies marinas y el 70% de las especies terrestres fueron aniquiladas. Posteriormente la Tierra vivió la extinción del Triásico-Jurásico , la cual se presentó hace 201 millones de años y dejó una pérdida del 80% de reptiles marinos.

, la cual se presentó hace 201 millones de años y dejó una pérdida del 80% de reptiles marinos. Finalmente, la extinción del Cretácico-Terciario, desapareció a todos los dinosaurios y al 75% de todas las especies en la Tierra.

