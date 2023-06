Lucha vs. cambio climático: aunque hay avances, en los estados no cumplen con lo lineamientos establecidos en la ley

A pesar de que la Ley General de Cambio Climático mexicana establece lineamientos detallados para mitigar el fenómeno y de que cada estado tiene medidas particulares para contrarrestar el daño, éstas no se llevan a cabo.

Carlos Gay García, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, comentó que el gran problema es que no se admite que el cambio climático representa una crisis mundial.

El académico compartió que se sabe muy poco de cómo está afectando el calentamiento global a México, pues hay poco acceso e información en la materia por parte de los gobiernos.

“La información no la tenemos ni directa ni pronta y, a veces, ni fidedigna. En México están ocurriendo cosas como las que pasan en el mundo, pero aquí no todo es normal; las sequías, el número de incendios, las inundaciones en el país, nada de eso es normal, decir que no pasa nada, no se lo cree nadie”, apuntó.