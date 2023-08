VIDEO: querida influencer se sometió a cuatro cirugías plásticas y terminó con una terrible secuela que la dejó sin habla

Los procedimientos estéticos son deseados por millones de mujeres en todo el mundo, quienes desean poder modelar su rostro y su figura. No obstante, hacerse una cirugía facial o corporal podría tener graves consecuencias. Así lo experimentó una influencer argentina, quien reveló, en sus redes sociales, que sufre una terrible parálisis facial luego de haberse sometido a diversas cirugías plásticas; la protagonista de esta historia es Luciana Milessi, una fanática del fútbol argentino.

A través de un video, publicado en sus redes sociales, Luciana dio a conocer que sufrió una parálisis facial tras someterse a una cirugía estética para reducir su papada. Según su testimonio, ella estaba cansada de las constantes críticas que recibía por su cuerpo, por lo que decidió someterse a diversos procedimientos quirúrgicos, para poder cambiar su apariencia; la última cirugía que se realizó era la de la papada, pero no salió como ella esperaba.

La joven tiene más de un millón de seguidores. Foto: @lucianamilessi

Tuvo cuatro cirugías plásticas

De acuerdo con el relato de la joven, ella se sometió a una liposucción de papada, pero terminó con parálisis facial, ya que durante el procedimiento los médicos tocaron ramas nerviosas en su rostro, ocasionando la parálisis. Cabe mencionar que la influencer ya se había sometido a cuatro cirugías más antes de la liposucción de papada, por lo que estaba confiada de que todo saldría bien en este último procedimiento estético. "Me hice una liposucción en brazo, en panza, en piernas, en espalda y por segunda vez en la papada, cuando me operaron la papada, se tocaron ramas nerviosas en mi cara, lo cual provocó una parálisis facial e imposibilita que pueda sonreír bien y que mi boca se vaya para el costado".

Tras lo sucedido, Luciana detalló que ahora es más consciente sobre los peligros que conllevan las cirugías estéticas y quiere advertir a otras mujeres para que no tengan que vivir lo que le pasó a ella."Esta secuela de la cirugía me hizo reflexionar un montón y hacer mucha introspección y pensar un poco en lo que yo había hecho, recibo un montón de mensajes, todos los días de ustedes diciéndome 'ay yo también quiero operarme toda', de chicas muy jóvenes, y me puse pensar qué mensaje es el que estoy transmitiendo", confesó la creadora de contenido.

La influencer reconoció que se sometió a cuatro cirugías. Foto: @lucianamilessi

"Yo estoy súper a favor de que cuando no te guste algo de tu cuerpo, veas o busques la forma de no sé cambiarlo o mejorarlo, pero por ti misma, porque tú quieras hacerlo y realmente sientes la necesidad de hacerlo, y porque en ti va a implicar algo muy positivo.Pero cada cosa que hagas ya sea como una intervención quirúrgica o lo que sea, hacerlo realmente con responsabilidad, y sabiendo lo que implica y los riegos que tiene y lo que puede pasar", puntualizó.

SIGUE LEYENDO

Hallan muerta a la influencer de fitness Larissa Borges: indagan la misteriosa causa