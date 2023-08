Wendy Guevara cena con Anitta: esta fue la impresión que tuvo la brasileña con la ganadora de La casa de los Famosos

Luego de que Wendy Guevara compartiera en redes sociales historias y fotos de una cena que tuvo con Anitta, el futbolista Kevin Álvarez y otros amigos, es la brasileña la que dio detalles de ese encuentro, en donde aseguró que quedó maravillada con la presencia y naturalidad de la influencer.

“Wendy me encantó. Primero me encanta saber que finalmente hay espacio para una mujer trans en la tele, (que sale) victoriosa y ganando. Esto para mí es una lucha muy importante, creo que se les debería dar más espacio (en los medios) a los representantes de la comunidad LGBTTI+. Y a ella la veo como yo, con mi espíritu animal… bueno Dios mío de oración, bueno de iglesias no hablamos, pero sí de cosas muy locas”, detalló Anitta en un breve encuentro con los medios.

Anitta está en México para presentar su nuevo disco “Funk Generation”, pero aprovecha su estancia para convivir con figuras que admira: “Wendy es energía total, es muy talentosa y chistosa, improvisa las cosas. Nos encontramos porque yo escuché hablar de ella y ya luego me comentó que en su performance con sus amigas (Las Pérdidas), ponen a bailar a la gente con mi canción y esto me encantó, y siempre que yo pueda estar con gente que para mí representa algo más grande e importante, estaré”.

Prepara nuevo material discográfico

Este nuevo álbum lo creó en un momento difícil de su vida, porque estuvo enferma el último semestre del 2022, sin saber que tenía, pero decidió trabajar el disco a la par de su estancia en una isla donde los médicos la revisaron. Durante todo este tiempo no tuvo pareja, por lo que siente que toda esa pasión que se acumuló en su ser, la sacó en temas como “Used to be”.

Este material llega de la mano con su nueva disquera, Universal Music, y en este resalta el movimiento funk.

