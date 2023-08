Jessica Fernández, la influencer criticada por su ¿falso activismo?

Jessica Fernández es una joven que se dedica a crear contenido en redes sociales relacionado al feminismo, incluso se define como feminista y activtista. Su trabajo ha sido reconocido y consumido por millones de personas que la siguen y escuchan su podcast “Más allá del rosa”, siendo este producto uno de los más vistos de sus plataformas digitales.

Su labor no termina ahí, al involucrarse en el activismo, recientemente fue invitada para asistir al congreso Women Deliver Conference 2023, en Ruanda, África, donde tuvo la oportunidad de hablar con sobrevivientes de genocidio en 1994.

A partir de su participación en dicho congreso, comenzaron las ataques para Jessica, pues recibió comentarios de personas cuestionando su intervención en dicha reunión, ya que para muchos, ella no tenía que involucrarse en una lucha que no le corresponde, incluso por este caso comenzaron a decir que tiene el síndrome del ´Salvador Blanco´, ¿pero qué significa este término y qué fue lo que hizo para que la llamen así?

¿Qué es el ´Salvador Blanco´?

¿Qué significa ´Salvador Blanco´? es un término usado para llamar a personas de una clase privilegiada que usan su estatus,y posición económica para involucrarse en causas o luchas de personas que viven en situación de vulnerabilidad, con el propósito de ayudarlos o visibilizar su casos, sin embargo, el problema es que suele hacerse desde una nula conciencia de clase, donde ellos son los que enseñan y educan en lugar de escuchar las verdaderas problemáticas de las personas.

Caso: Jessica Fernández y su falso activismo

La influencer habla libremente a través de sus redes sociales sobre feminismo y las problemáticas que sufren las mujeres, a través de su podcast expone casos y experiencias de personas que han sido víctimas de violencia sexual y física, así como de otros temas delicados.

A partir de los enfoques que maneja, surgen los reclamos en su contra, pues muchas feministas y grupos de activistas le han informado que su contenido está hecho con el propósito de beneficiarse, y realmente no busca ayudar a las personas, pues no tiene el cuidado necesario para abordarlos, ni para informar correctamente.

No todo han sido ataques, algunos usuarios han salido en su defensa al mencionar que aunque no lo esté haciendo de la mejor manera, ella quiere ayudar y está haciendo algo por hacerlo, y es ahí donde comienza la complejidad del caso, ¿se vale ayudar aunque no se esté haciendo bien? Este tema se aborda en el podcast La Pinche Complejidad, conducido por el escritor Nicolás Alvarado, quien discute la problemática de quién tiene derecho de hablar de problemas que aquejan a un grupo vulnerado, o quien no puede hacerlo, y por qué. Escucha el episodio completo aquí y conoce la complejidad del falso activismo y del ´Salvador Blanco.´