Le amputan una pierna a una modelo que se infectó con una bacteria carnívora

Viajes, lujos y naturaleza, así era la vida de la modelo estadounidense Jennifer Barlow hasta que un viaje a las Bahamas le cambió la vida. En redes sociales la mujer se dedicaba a recorrer el mundo y mostrar paisajes increíbles, en su bitácora se encontraban destinos como Canadá, México y Grecia. Sin embargo, uno de sus más grandes sueños era visitar las islas caribeñas, sin imaginar que pasaría una tragedia.

Durante su estancia Barlow se dedicó a compartir en sus canales imágenes de tortugas marinas, postales de las aguas cristalinas y de la rica gastronomía del sitio. Pero sus seguidores comenzaron a preocuparse cuando dejó de subir contenido, así durante 5 meses hasta que desde un hospital compartió qué fue lo que le sucedió.

Modelo relata cómo perdió la pierna

"Hola, amigos. Esta es la razón por la que he estado tan callado los últimos 5 meses. No he hecho una publicación sobre la rara infección contra la que estaba luchando porque quería centrarme exclusivamente en sobrevivir... ¡Necesitaba espacio para luchar y sanar!", escribió en Instagram la joven influencer.

Y es que de acuerdo con su versión, durante su estancia en aquel destino paradisíaco, se infectó de una pierna carnívora que le hizo perder la pierna derecha. Todo comenzó cuando en su rodilla notó una especie de "burbujeo" acompañado de un dolor extremadamente fuerte. Tras vivir aquella experiencia y volver a su residencia en Atlanta, decidió acudir a un médico.

Los médicos le informaron que todo parecía indicar una torcedura, por lo que le recomendaron volver con analgésicos y muletas. El tiempo transcurrió y su extremidad se inflamó y alcanzó un tamaño tres veces más grande que su tamaño normal. Jennifer regresó al nosocomio únicamente para recibir la noticia.

Contrajo una bacteria carnívora

Jennifer se había infectado de una bacteria identificada como "Vibrio vulnificus", la cual entra al cuerpo humano tras un corte o herida. Aunque también puede acceder al cuerpo mediante quemaduras o picaduras. Entre los síntomas de la bacteria se encuentran náuseas, diarrea, fatiga, mareos y fiebres.

Desde que recibió la noticia la joven no recuerda nada tras caer en coma, hasta que despertó 10 días después. Cuando ella estaba nuevamente arriba se dio cuenta que había perdido su extremidad. Los especialistas la ingresaron al quirófano en al menos 12 veces.

En la actualidad la joven tiene más de 60 mil seguidores y tras pasar por lo trágico, abrió una cuenta en GoFoundMe, donde pide la ayuda de amigos y familiares para volver a hacer su vida. Ha logrado recaudar 40 mil dólares, con el objetivo de pagar todas las operaciones a las que fue sometida.

