Exhiben la nueva carta que “El Chapo” escribió al juez y que involucra a Emma Coronel: “Disculpe que lo moleste”

Joaquín Guzmán Loera escribió una nueva carta a la espera de que el juez Brian Cogan acceda a su petición especial que involucra a su esposa Emma Coronel y a sus dos hijas. El ex líder del Cártel de Sinaloa quien cumple cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad de ADX Florence en Colorado, Estados Unidos, pidió con su puño y letra poder ver a su esposa.

Aunque al ex reina de belleza permanece en libertad condicional al ser acusada de tener vínculos con el narcotráfico, “El Chapo” de 66 años de edad solicitó al juez Corgan que permita que Emma Coronel pueda visitarlo en el penal de máxima seguridad, además de sus hijas gemelas, ya que la sinaloense será liberada el próximo 13 de septiembre al cumplir su condena que le fue reducida.

"El Chapo" cumple cadena perpetua en ADX Florence en Colorado. Foto: Archivo

En la misiva, Guzmán Loera resaltó la próxima fecha cuando Emma Coronel saldrá en libertad por lo que a partir de ahí su esposa podría visitarlo dentro de la prisión, según información de El País, quien expuso parte de la carta que escribió el otrora narcotraficante más buscado en el mundo.

¿Qué escribió “El Chapo” en su nueva carta?

Joaquín “El Chapo” Guzmán escribió dirigiéndose hacia el juez: “Honorable juez Brian M. Cogan de la manera más atenta le escribo para manifestarle lo siguiente: Disculpe que lo moleste por lo siguiente le pido el fabor que me autorise que me pueda visitar mi esposa y también me traiga las niñas ya que mi esposa cumple arraigo que se le puso el 13 de septiembre de 2023…

Y de esa fecha en adelante podra viajar en todo el pais y que tendra probatoria, nada mas los fiscales se opusieron a que me visitara…”, escribió Joaquín Guzmán quien insistió que sus hijas Emali Guadalupe y María Joaquina "están estudiando en México y sólo pueden viajar para visitar a su padre en vacaciones, dos o tres veces al año como máximo", acotó.

La nueva carta que escribió "El Chapo". Foto: Twitter @MartaDhanis

En la misiva Guzmán Loera enfatizó que su esposa Emma Coronel “es la única persona que le puede visitar ya que sus hermanas y su mamá no tienen visa para poder viajar a Colorado… y las niñas nada mas pueden viajar a visitar a su papá en vacaciones 2 veces al año maximo 3 veces”, escribió el narcotraficante.

Finalmente, Joaquín Guzmán Loera se despidió “de antemano le agradezco gracias”. La carta fue escrita y enviada la semana pasada por la defensa del “Chapo” pero el pasando el fin de semana la oficina de Cogan exhibió la misiva aún sin respuesta.

Aún no recibe respuesta "EL Chapo". Foto: Twitter @MartaDhanis

El capo ha afirmado que el alcaide de ADX Florence no le permite recibir documentos de su defensa. “Siempre emplean la excusa de que es porque Guzmán se escapó de una prisión en México”, señaló “El Chapo” quien la ha calificado de “ridícula”, citado por el medio.

SIGUE LEYENDO:

¿Quién fue “El R-18”?, uno de los jefes del “Chapo” que estuvo a punto de matar al “Mencho”

“Jennifer”, el sicario protegido que engañó a la fiscalía y mandó a la cárcel a inocentes

El narco que afirmó que “El Chapo” le dio 100 mdd a Peña Nieto sale de la lista negra de EU