Viaje de cumpleaños termina en tragedia: Emilio estaba jugando con su hermano en el mar y nunca salió

Anaid Lohannii recorre las calles del estado de Guerrero en búsqueda de su hijo Emilio López Nolasco, quien desapareció el pasado 18 de febrero luego de que fuera arrastrado por una ola junto con su hermano Mariano, de 12 años, en la Playa Diamante frente al condominio Marena, en la ciudad de Acapulco.

A través de TikTok, se ha crado la cuenta "Buscando a Emilio López", donde se han subido imágenes, clips y denuncias entorno al caso que tiene en conmoción a la costa y a los usuarios de plataformas digitales. De acuerdo con información que la madre ha compartido en diferentes canales, la visita de Emilio a la playa fue porque el 23 de febrero iba a festejar su cumpleaños número 16.

Los reportes preliminares indican que el día de su desaparición, alrededor de las 18:00 horas, Emilio y Mariano se encontraban jugando a la orilla del mar cuando de repente una corriente los arrastró. Anaid estaba cuidando a su hija de dos años, quien se había encontrado con una serpiente de mar, motivo que le pareció extraño.

Al salir del mar con su pequeña, voltió y no volvió a ver a su hijo Emilio. Anaid pidió ayuda en la playa para encontrar a sus hijos, Mariano, el niño de 12 años fue encontrado sin vida metros adelante por turistas sin embargo, el de Emilio, hasta la fecha no lo han podido localizar y las autoridades no le han brindado el apoyo necesario.

La mamá, quien no pierde la esperanza de encontrar a su hijo, utiliza las plataformas para seguir en pie de lucha. "Les pido sigamos difundiendo, sigamos haciendo ruido, de alguna forma nos tienen que voltear a ver. Las autoridades no están haciendo su trabajo correspondiente".

"Hablando en específico de mi Mariano hubo demasiada negligencia en todo esto, y también hablando en específico supuesto acompañamiento me comentaron iba a haber en este proceso, no lo han hecho, más que cuando encontré a Mariano, nunca llegó una ambulancia al lugar de los hechos, ni Protección Civil, Policía turística, policía ministerial en tiempo y forma, ninguna de estas instancia cuando sucedió el tema de mis hijos", difundió en su perfil de Facebook

El 22 y 27 de febrero, elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero continuaron con las labores de búsqueda del menor Emilio sin tener resultados positivos. Por otro lado, la campaña de búsqueda que se ha hecho por el adolescente llegó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien pidió ayuda para localizarlo.

"Ayúdanos a difundir esta #FichaDeBúsqueda para Emilio López Nolasco de 15 años, quien fue visto por última vez el 18 de febrero de 2023 en el área de playa en Costera Las Palmas, Acapulco, Guerrero", escribió el organo

Otra de las acciones que ha hecho la madre del joven, debido a la desesperación, es emprender jornadas de búsqueda por su cuenta. En un video subido en la plataforma de TikTok se aprecia a la mujer arriba de una lancha circulando por mar abierto con el objetivo de encontrar a su pequeño.

De acuerdo con su boletín de búsqueda, vestía de short color azul marino, playera beige con estampado, no tenía calzado. Las señas particulares del joven son 3 lunares: uno en la naríz del lado izquierdo, otro en la mejilla y un tercero en el ojo izquierdo.

