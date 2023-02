Daniela y Juan fueron hallados en una fosa clandestina en Guanajuato: tenían 9 años de casados y eran comerciantes

Los cuerpos de una pareja de esposos que desapareció el 18 de febrero han sido localizados con signos de violencia en una fosa clandestina ubicada en un sembradío entre las comunidades El Escoplo y la colonia Rafael Corrales Ayala, muy cerca del tiradero municipal de la Romita, en el estado de Guanajuato. Daniela Castro Palacios, de 27 años, y Juan Pablo Vargas de 29 años, de acuerdo con testimonios, salieron de su domicilio en dicha localidad con el objetivo de buscar algo de comer, se presume que fueron secuestrados y desde ese momento no supieron nada de ellos.

La alerta por desaparición por ella se activó el 19 de febrero y días después, el martes 21, se puso en marcha el protocolo ALBA, con cédula de identificación ALBA-GTO-178/2023 para dar con su paradero. La fosa donde fue encontrada la pareja, además de otro hombre identificado como Carlos Rocha, amigo de ambos, fue hallada el jueves 23 por el colectivo de búsqueda "Hasta Encontrarte", sin embargo, las madres buscadoras denuncian que las autoridades no les permitieron ingresar a la zona.

Luego de que las autoridades del municipio, en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE), realizaran los peritajes necesarios y las necropsias de ley, familiares y amigos confirmaron que los restos pertenecían al matrimonio y al amigo Carlos Rocha. Los tres jóvenes eran de Silao y sus amigos reportaron que los vieron por última vez en la Dirección de Seguridad Pública de Romita.

A pesar de que los familiares se resistían a aceptar que los jóvenes se encontraban entre las víctimas localizadas semienterradas en la tierra, los mensajes de esperanza se convirtieron en lamentos el 24 de febrero.

“Nos vas a hacer falta toda la vida flaquita. Vuela alto y se la estrella más brillante de todo el cielo”, escribió su hermana Paola Castro en sus redes sociales

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) lamentó el hecho, entregó los cuerpos a los familiares para realizarles sus respectivas ceremonias religiosas y se comprometieron a esclarecer los hechos para dar con los responsables del multihomicidio que tiene en conmoción al estado de Guanajuato.

Les dan el último adiós

Este sábado 25 de febrero, entre llantos, música y porras, familiares en compañía de amigos le dieron el último adiós al matrimonio de Daniela y Juan. Fueron llevados al jardín del Templo “El Perdón”, ubicado sobre la calle Pino Suárez, en el municipio de Silao, donde se les realizó una misa.

Posteriormente, fueron sepultados en el Panteón Jardines Eternos de dicha localidad, donde los acompañantes recordaron su forma de ser de la pareja, sus sueños, anhelos y enseñanzas. De acuerdo con información del diario AM de León, Daniela y Juan Pablo decidieron unir sus vidas en matrimonio en 2014. El fruto de su amor dio nacimiento a un niño y una niña, quienes lloran su partida al quedar en orfandad.

La joven pareja se dedicaba a la venta de sorgo y alimento para animales con local fijo en Silao. Los asistentes los recordarán por todo el amor que se tenían "juntos duraron mucho tiempo y juntos se fueron", señalaron algunos asistentes en el sepelio de la pareja.

En entrevista con el periodista Alejandro Zapata, del periódico AM, Isaura Vargas, hermana de Juan Pablo, dijo que seguirá con la investigación para conocer más sobre el hecho, sin embargo, no buscará culpables, confiará en el trabajo de la FGE. "No tiene caso encontrar culpables, eso no traerá de vuelta a mi hermano".

