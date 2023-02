Ya suman cinco fosas clandestinas en Tlajomulco y Zapopan: las investigan simultáneamente

De forma simultánea en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan, se trabaja en cinco fosas en la zona metropolitana por parte de la Fiscalía estatal en Personas Desaparecidas en una de ellas se han extraído ya 33 cuerpos.

Cuatro de estas fosas están ubicadas en Tlajomulco de Zúñiga y hasta ahora la más grande es la que se encuentra en el ejido de Los Ocotes dentro del bosque de La Primavera donde han extraído 33 cuerpos, de los cuales se informó que estaban pre identificados entre 15 y 16 cuerpos, y se trabaja en la confirmación para poder entregarles a las familias los cuerpos.

"Los números van avanzando con la identificación de cuerpos, hace dos días me informaban que teníamos un par de cuerpos más ya también identificados y vamos a esperar el curso de la información", refirió Luis Joaquín Méndez Ruíz, fiscal estatal.

"Todas se están trabajando de forma simultánea; como son varias, se procesa una, se valora las condiciones" Foto: Especial

Otra de las fosas se ubica en la etapa 13 del fraccionamiento Lomas del Mirador, también en Tlajomulco, en donde el pasado 16 de febrero fueron encontradas algunas extremidades humanas.

El viernes, en un predio ubicado a espaldas del fraccionamiento Villas de San Sebastián también en Tlajomulco, se encontraron también algunos restos humanos.

Al trabajarse de forma simultánea se van analizando y procesando los hallazgos y aunque se han dado a conocer información preliminar, estarían en espera de que se concluyan los análisis en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

El funcionario insistió que una vez que se localizan los lugares se hacen las inspecciones, se trabaja con tecnología y caninos y se determina concluir los trabajos, y al estar de forma simultánea en varios predios aún no hay datos concretos de restos o cuerpos localizados.

"Todas se están trabajando de forma simultánea; como son varias, se procesa una, se valora las condiciones, se localiza el hallazgo en otra trabajando de manera simultánea", dijo.

Colectivos lamentan que fiscalía solo trabaje hasta las 3 de la tarde

La última fosa, en donde se realizan labores activas de búsqueda se ubica en el bosque del Centinela del municipio de Zapopan y ahí están colaborando integrantes del Colectivo Luz de Esperanza en donde lamentaron que se procese el lugar hasta las tres de la tarde.

No pueden maniobrar en las fosas para no contaminar ni violentar los derechos post-morten de las víctimas Foto: Especial

"Trabajamos viernes, sábado y el día de hoy todavía estamos aquí en la fosa, hay un total de siete, lo que pasa es que en una fosa salieron dos en bolsa, pero era un solo cuerpo, desgraciadamente el torso en un lado y extremidades en otra; en otra fosa localizamos a otra persona y el primer día localizamos tres, los demás el sábado y uno el día de hoy. Al parecer, es un problema que fiscalía trabaje hasta las 3 porque todavía hay bastantes horas de sol, y no le hacen caravana a Semefo, y ya están empezando a levantar", lamentó Héctor Flores, representante del Colectivo Luz de Esperanza.

Añadió que al ser varias fosas las que se trabajan simultáneamente, deberían ampliar los horarios de trabajo para procesar en los predios.

Es una zona muy peligrosa, el lugar es extenso además de que los grupos del crimen organizado al percatarse de la presencia en el punto es peligroso como ya se percataron el pasado viernes.

"El viernes en la noche, que terminamos tarde, empezaron a pasar razers, una suburban negra polarizada, una cheyenne también polarizada, y un carro que se quedaba parado, gente que estaba alrededor en los cerritos, se veía la gente, está muy pelón esto y no nos podemos quedar porque es peligroso".

Añadió que además no pueden maniobrar en las fosas para no contaminar ni violentar los derechos post-morten de las víctimas que están en el lugar, aunque también temen que al no dejar personal que resguarde el lugar, al remover la tierra también quedan a merced de animales carroñeros que podrían llegar hasta los restos guiados por el olor.

Flores, explicó que unos se encontraron a 40, 20 y 70 centímetros, lo que hace suponer que fueron inhumanos en distintos eventos además de que los retos están en distintas condiciones, algunos con tejido y en otro caso es solo osamenta, lo que implica un trabajo más cuidadoso.

"No todos vienen en el mismo contexto, por ejemplo, el cuerpo de hoy sí estaba segmentado y encobijado, dos cuerpos encobijados, los otros en bolsa negra y los otros así sin nada, no todos vienen igual".

Finalmente, sobre los trabajos en esta fosa, los integrantes del Colectivo estiman todavía al menos cuatro días en este punto.

Descartan que los cuerpos localizados en Zapopan sean de jóvenes desaparecidos

Los tres cuerpos que se encontraron el pasado sábado en Zapopan no corresponden a los tres jóvenes que se encuentran desaparecidos y que son buscados por su familia desde el pasado 9 de febrero, confirmó el Fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruíz.

Los tres cuerpos que se localizaron el pasado sábado, presentaban disparos de arma de fuego en cráneo y estaban en una brecha en la colonia Rancho el Colorado en Zapopan.

"Se descarta que tenga relación con los desaparecidos, por lo menos son tres masculinos entre 25 a 30 años, dos ya son identificados de manera preliminar, pero no son los tres jóvenes que se han venido identificando en los actos de investigación", explicó el Fiscal.

Los jóvenes que aún están desaparecidos son Raúl Alejandro Barajas de 27 años, Jonathan Omar Vázquez Escamilla de 31 años y Enrique Esparza Ochoa de 21 años quienes se reportaron como desaparecidos desde el pasado 9 de febrero cuando presuntamente fueron privados de la libertad en un coto ubicado a un costado de un centro comercial en la avenida Servidor Público en Zapopan.

Respecto de la investigación para localizar a los jóvenes, Méndez Ruíz dijo que ya se cuentan con videos y la investigación continúa.

"Tenemos algunos videos, estamos revisando las imágenes segundo a segundo. Ya tenemos material de videograbación, ya tenemos algunos datos de posibles vehículos involucrados, ya tenemos trabajos en algunos polígonos donde se pudieron haber metido".

Finalmente, sobre los cuerpos que se localizaron en la brecha descartó que portaban equipo y ropa táctica además se revisa si tenían antecedentes penales.

