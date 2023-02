Colectivos de búsqueda de personas en Guadalajara recriminan trabajo de autoridades: "los recursos son gastados en eventos o cosas bonitas"

"No hay nada que festejar mientras que las personas continúen desapareciendo y nuestros familiares no estén en casa", recriminan familiares de personas desaparecidas en el marco de los festejos del 481 Aniversario de Guadalajara.

Integrantes del Colectivo Luz de Esperanza realizaron la pega de fichas de búsqueda en las letras de la marca Guadalajara, Guadalajara que están colocadas en la Plaza Liberación.

Liliana Meza, presidenta del Colectivo Luz de Esperanza señaló que, aunque por parte del ayuntamiento de Guadalajara sí han tenido el apoyo de colocar fichas de búsqueda de parabuses, la resolución de las fotos ha sido un aspecto que todavía están tratando de mejorar y esperan que la Comisión de Búsqueda pueda cambiar los formatos para mejorar la resolución.

Señaló que se tienen tan sólo siete o 10 fichas que se ven bien, pero la cantidad de personas que está desaparecida, más de 16 mil, merecen tener un espacio, y señaló que no se trata de molestar o hacer fea la ciudad sino para que se den cuenta de los rostros de quienes están desaparecidas, que cada vez más se cierra el círculo y en las familias hay personas conocidas que están en esta situación.

Esperan que la Comisión de Búsqueda pueda cambiar los formatos para mejorar la resolución Foto: Especial

Autoridades no dan cumplimiento

También lamentó que las autoridades no dan cumplimiento a la búsqueda de las personas y que los recursos son gastados en eventos o cosas bonitas, pero exigieron que en lugar de que gasten en banalidades, deberían de trabajar en buscar a quienes faltan.

"¿Eso es lo que hay que festejar? ¿Que no están nuestros hijos, que no están nuestros seres queridos? No, no hay nada que festejar sigue en aumento la delincuencia y en especial los desaparecidos".

Por eso las fichas, insisten, son pegadas en mobiliario público y como en esta ocasión en las letras monumentales, que es un lugar en donse se tendrá una importante concentración de personas y la intención es que si alguna persona reconoce una cara o se quiere sumar a la búsqueda, se una y recordar también, que sin importar la fecha, "siempre nos mantenemos en la lucha".

Usualmente, las autoridades retiran estas fichas a las pocas horas de ser colocadas, por lo pronto, está tarde, en punto de las 19:00 horas se espera la inauguración del evento GDL Luz, espectáculo de música y juegos pirotécnicos.

Continúa la búsqueda de su hijo

Liliana Meza, presidenta del Colectivo Luz de Esperanza, busca a su hijo Carlos Maximiliano Romero Meza, actualmente tiene 21 años, es estudiante de la carrera de diseño gráfico en la Universidad de Guadalajara (UdeG) desapareció el 22 de octubre de 2020, no hay avances en la Fiscalía, acusa.

