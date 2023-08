IMÁGENES FUERTES: empleado se dispara en la cara por error mientras limpia un arma

En redes sociales se volvió viral un video que muestra el momento exacto en el que un empleado de supermercado se disparó en el rostro, por accidente, mientras limpiaba un arma. Los hechos quedaron grabados gracias a la cámara de seguridad del lugar y posteriormente se difundieron en redes sociales como X -antes Twitter-, donde organizaciones contra las armas recordaron que, cada año, decenas de personas fallecen por incidentes de este tipo.

Cámara de vigilancia capta a un empleado que se dispara en la cara por error

De acuerdo con la organización Every Town For Safety Gun, en lo que va del 2023, se han reportado 20 accidentes relacionados a disparos de arma de fuego por error. Del total de estos incidentes, nueve menores han fallecido, mientras que 12 personas han resultado con severas heridas. Por su parte, la organización suiza Small Arms Survey, estimó que en Estados Unidos hay un total de 120 armas de fuego por cada 100 habitantes, una cifra “alarmante”.

El hombre limpiaba el arma. Foto: captura de pantalla.

La nueva grabación viral muestra al empleado de un supermercado, un joven originario de la India, mientras limpiaba y manipulaba, con sus manos, una pistola, la cual supuestamente debería estar descargada. No obstante, en la grabación se aprecia que el empleado acercó su rostro al arma, para corroborar que ya estaba limpia, cuando la pistola se accionó y el joven cayó al suelo severamente herido.

Hasta ahora, se desconoce en qué ciudad de Estados Unidos ocurrieron los hechos, así como el estado de salud del empleado, aunque decenas de internautas en redes sociales asumen que el trabajador podría estar muerto, ya que recibió el disparo en la cabeza. El vídeo viral suma más de 1.2 millones de reproducciones y cuenta con 13 mil me gusta. En los comentarios del video, los internautas recordaron la importancia de verificar si un arma está cargada antes de manipularla.

"Siempre al manipularla debes revisar si está cargada; “Es selección natural. Nunca le apuntes a nadie a menos que tengas intenciones de disparar y mucho menos apuntarte a la cara"; "No apuntes a nada que no quieras destruir”; “Hay que revisar antes de acercarse así a una pistola”; “Cómo se lo ocurrió poner su cara enfrente”; y “pobre hombre, se ve que no sabía nada de armas”, fueron algunos de de los más de 500 comentarios que recibió la grabación.

SIGUE LEYENDO

Niña de 9 años muere baleada en Ecatepec, su primo de 12 jugaba con un arma