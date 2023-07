Un país de África se encuentra al borde de una guerra civil, advierte la ONU tras un nuevo ataque

Uno de los 54 países que forman el continente africano, está al borde de la guerra civil. De acuerdo con la advertencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Sudán se encuentra a nada del colapso, comunicó este domingo. Las temibles palabras se suscitaron después de que decenas de personas murieran en un ataque de la fuerza aérea en una zona residencial de Jartum, la capital.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), en guerra con el ejército nacional desde el 15 de abril, aterrorizan a la comunidad entera. FOTO: AP

Sudán se encuentra al borde de una guerra civil, advirtió la ONU

En un video publicado por el ministerio de Salud del Estado de Jartum en Facebook, aparecen cuerpos en el suelo, algunos con las extremidades destrozadas, debajo de sábanas arrojadas apresuradamente para cubrirlos. Varias de las víctimas son mujeres. El bombardeo se produjo el sábado en el barrio de Dar Al Salam, en Omdurman, un suburbio al noroeste de Jartum. Según el ministerio de Salud, el ataque dejó 22 muertos y un gran número de heridos entre los civiles.

Por su parte, las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), en guerra con el ejército desde el 15 de abril, denunciaron "la trágica pérdida de más de 31 vidas y muchos heridos". Varios residentes contactados por la agencia AFP confirmaron el ataque aéreo, pero las fuerzas armadas emitieron el domingo un comunicado asegurando que "la fuerza aérea no trató con ningún objetivo hostil en Omdurman" el día de ayer sábado. En casi tres meses de guerra entre los paramilitares de las FAR, dirigidas por el general Mohamed Hamdane Daglo, y las tropas regulares del general Abdel Fatah al Burhan, se han registrado casi tres mil muertos, una cifra probablemente subestimada.

El conflicto entre las fuerzas paramilitares de Sudán generó la migración de los civiles

Casi tres millones de sudaneses se han visto obligados a abandonar sus hogares, entre ellos más de 600 mil que huyeron al extranjero. Farhan Haq, uno de los portavoces del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció "una total falta de respeto por el derecho humanitario y los derechos humanos", especialmente en Darfur, una región que ya vivió un conflicto en la década de los 2000 y que vuelve a ser el epicentro de los combates. Y es que según la ONU, Sudán está ahora "al borde de una guerra civil total potencialmente desestabilizadora para toda la región".

Casi tres millones de sudaneses se han visto obligados a abandonar sus hogares por la ola de violencia. FOTO: AP

Varios testigos reportaron otros ataques aéreos el domingo cerca del palacio presidencial, en el centro de Jartum, así como enfrentamientos con ametralladoras y fuego de artillería en el sur de la ciudad.

¿Por qué comenzaron los conflictos en Sudán?

Los combates empezaron en la capital pero los ataques aéreos y los saqueos se han extendido a Darfur, así como a Kordofan, al sur de Jartum, y al Nilo Azul, que limita con Etiopía al sur. Sudán se ubica al noreste de África donde limita con otros países empobrecidos que tienen una historia de conflictos. La ONU y varias organizaciones africanas han advertido de la "dimensión étnica" del conflicto en la región occidental de Darfur, donde Estados Unidos, Noruega y el Reino Unido culpan a las FAR y a las milicias aliadas de ser responsables de la mayor parte de la violencia.

Estados Unidos, Noruega y el Reino Unido culpan a las FAR y a las milicias aliadas de ser responsables de la mayor parte de la violencia. FOTO: AFP

Para tratar de encontrar una salida a la crisis, la ONU y la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (Igad), un organismo regional, organizarán una reunión el lunes en Etiopía con los jefes de estado o de gobierno de cuatro países que trabajan por la paz en Sudán (Etiopía, Kenia, Somalia y Sudán del Sur). Por su parte, el jefe del ejército de Sudán y el comandante de las FAR fueron invitados pero ninguna de las partes confirmó su presencia.

Sin embargo, varias figuras civiles de Sudán si estarán allí "para acelerar los esfuerzos de paz", aseguró Khalid Omer Yousif. Este exministro fue expulsado del gobierno en 2021 cuando Daglo y Burhan colaboraron para dar un golpe de Estado, antes de enemistarse.

La ONU y la Igad organizarán una reunión el lunes en Etiopía con los jefes de estado o de gobierno de cuatro países que trabajan por la paz en Sudán. FOTO: AP

Con información de AFP*