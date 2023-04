"Me refugié, no respetaron el cese al fuego": habla Karol, una mexicana que busca huir de Sudán

Todo comenzó cuando dos de los generales más poderosos del país se confrontaron en una lucha de poder. Luego de esto, los encarnizados enfrentamientos armados estallaron el fin de semana pasado, y ahora Sudán sufre al menos un centenar de civiles muertos, caos en las calles, bombardeos nocturnos y un terror diario en su territorio. Lo que —según la prensa internacional— solo demuestra lo que ambas cabecillas —del Ejército y del temido grupo paramilitar—, están dispuestos hacer por gobernar la zona.

Los enfrentamientos entre el Ejército sudanés y los paramilitares de las FAR han dejado ya al menos 270 víctimas mortales, según la OMS. FOTO: AP

Y es que el rápido deterioro de la situación es consecuencia de la mala gestión y del futuro incierto por parte de la comunidad internacional. A la par, la prensa de todas partes del mundo acusa que el centrarse en trabajar con las élites civiles y militares del país —con el afán de impulsar pactos secretos y apresurados— no aborda las causas de fondo que mantienen la actual crisis política. Hay una profunda división entre los miembros de los cuerpos de seguridad y militares de Sudán, que a esto se le suma una cantidad abrumadora de grupos armados con particular presencia en las regiones periféricas del país.

Los antecedentes históricos apuntan que esta es una "herencia" del antiguo régimen del exdictador Omar al Bashir, separado del cargo en 2019. Tenía una tremenda obsesión por blindarse ante un golpe de Estado que al final no evitó. Ahora ocurren choques sangrientos los cuales son resultados de desacuerdos entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido. La verdadera disputa comenzó por desiciones de gobernanza y de reforma interna que estallaron en el 2021 y descarrilaron la frágil transición democrática en Sudán, que recordemos se quiso implementar tras la caída de Al Bashir.

Combates y tiroteos se produjeron la mañana del pasado miércoles, sobre todo en las cercanías de la Comandancia General de las Fuerzas Armadas y el Palacio Presidencial, en el centro de la capital. FOTO: AP

Todo ello fue fruto del temor de ambos bandos a una autoridad civil, frente a la cual prefieren arrojar al país a un conflicto fratricida que amenaza con desestabilizar todavía más el este de África. Sin embargo, gracias a una moviliación sostenida por los prodemocráticos del país, la región no cede al gobierno castrense y apoyado por cuadros islamistas —nostálgicos del régimen de Al Bashir—. Mantienen la tenacidad, convicción, organización y en sí un sostén liderado por los llamados comités de resistencia, una red descentralizada de grupos muy arraigados en el ámbito local y presentes junto con otras organizaciones en todo el país.

"Me refugié lejos de Jartum", comenta Karol Arámbula

Entre los pocos mexicanos que se encuentran en la zona, Karol Arámbula pudo darse el espacio y hablar con El Heraldo Digital para detallar la realidad de Sudán. Ella actualmente se encuentra en una zona "más segura" a lo que experimentaba los primeros cinco días del golpe de estado. Se desempeña como Oficial de Planeación en UNITAMS (Misión Integrada de Asistencia de las Naciones Unidas en Sudán por sus siglas en inglés). Apoya toda la planificación del proyecto desde la Oficina de la Jefe de Gabinete y lleva un año y 5 meses en el país africano.

Pese a la tregua de 24 horas que entró en vigor a las 18:00 local del pasado martes, no fue respetada y hubo numerosas acusaciones entre ambas partes de violar el armisticio. FOTO: AP

Puntualmente, ella se encontraba ubicada en la capital de la República de Sudan, en Jartum, a 8 minutos del Palacio Presidencial y a solo 5 minutos del aeropuerto internacional. Sin embargo, tuvo que salir con apoyo externo a refugiarse en una zona más segura. El contacto inicial que tuvo con nuestra embajada mexicana, fue con la ubicada en El Cairo, Egipto, ya que como tal no se ha instalado una en la región de África septentrional. Cabe destacar que esta oficina le brinda la atención a nuestros paisanos que radican en Egipto, Eritrea, Chad, Siria y Sudán.

Karol Arámbula comentó que actualmente no hay ningún arreglo para llevar a cabo las evacuaciones dentro del país en conflicto. Asimismo confirmó que el supuesto cese al fuego —que el día de ayer medios internacionales divulgaron—, no se ha respetado.

En realidad no depende del Gobierno de México, la Embajada o la ONU... depende de las condiciones de seguridad para salir. Hoy de plano salimos con vecinos sudaneses, escribió Karol Arámbula.

El portavoz del Ejército, coronel Nabil Abdulá, acusó de nuevo a las "fuerzas rebeldes" de las FAR de incumplir la tregua, y de "moverse en grupos pequeños sin liderazgo ni plan". FOTO: AP

Aunque actualmente se encuentra en un lugar más seguro, Karol Arámbula comenta que no hay muchos latinos donde ella se encuentra. Solo se encuentra acompañada de su colega de Panamá. Así que como tal no cuenta con una red de apoyo ni con demás compatriotas.

"Sobre todo, deseo que se haga énfasis en lo que pasa aquí.", finalizó la mexicana.

¿Qué pasa en Sudán actualmente?

Las treguas no sirven para detener los combates en Sudán

Una nueva tregua de 24 horas entró en vigor el pasado miércoles en Sudán, pero los combates entre el Ejército y el poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) no cesaron. De hecho continuaron los bombardeos y disparos de artillería en Jartum y otras ciudades del país. Se supone que este es el segundo cese de hostilidades que incumplen ambas partes enfrentadas desde hace cinco días, puesto que el martes el Ejército y las FAR acordaron —a petición de Estados Unidos— un armisticio de un día que tampoco cumplieron.

Los violentos choques han dejado ya más de 270 civiles muertos además de más de dos mil heridos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras que el Sindicato de Médicos de Sudán advierte que la cifra de víctimas podría ser mucho mayor por la incapacidad de los equipos de emergencia de acceder a ciertas zonas.

Fuentes sanitarias advirtieron por su parte sobre la grave situación humanitaria en el país y alertaron que más de la mitad de los hospitales en Jartum, y en los estados vecinos, se encuentran fuera de servicio. FOTO: AP

No hay compromiso de ninguna de las partes

La tregua fue anunciada en un primer momento por las FAR, que indicaron en su cuenta de Twitter que daría inicio a las 18:00 horas local y que se alargaría hasta la misma hora del día anterior.

"Afirmamos nuestro compromiso con el alto el fuego integral y esperamos que la otra parte cumpla con la tregua según las fechas anunciadas", indicaron los paramilitares.

Por su parte, las Fuerzas Armadas sudanesas anunciaron su adhesión al alto el fuego poco después de que entrara en vigor. Según un comunicado de los uniformados, este cese de hostilidades tiene el objetivo de "facilitar los aspectos humanitarios, bajo la condición de que la otra parte se comprometa con las obligaciones de la tregua". Sin embargo, según pudo constatar la agencia EFE, los enfrentamientos continuaron en la capital, Jartum. Hubo mayor movimiento en los puntos en disputa: el Palacio Republicano y las inmediaciones de la comandancia de operaciones del Ejército, donde el sonido de las explosiones y de los disparos de artillería no han cesado en cinco días.

Al menos 270 personas han muerto y más de 2 mil resultaron heridas en los enfrentamientos entre el Ejército sudanés y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido. FOTO: AP

Hospitales fuera de servicio

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Sudán externó que los hospitales del país africano "se están quedando peligrosamente bajos en suministros", mientras que los centros se han quedado "sin electricidad ni agua potable" a causa de los intensos combates. Detallaron que la prioridad más urgente es distribuir asistencia médica a los centros y tratar de reparar sus líneas de agua y de energía para que puedan atender a los heridos. Advirtió que de continuar continúan los combates, la organización no podrá entregar los suministros necesarios ni evaluar las necesidades humanitarias.

Por su parte, el Sindicato de Médicos de Sudán alertó que más de la mitad de los hospitales de Jartum y de los estados vecinos se encuentran fuera de servicio además de que están en riesgo de cierre por falta de personal médico y suministros. Los médicos sudaneses han estado alertando en los últimos días de que los hospitales están siendo "blancos de ataque" por parte del Ejército y las FAR, lo que ha provocado que cientos de pacientes se hayan quedado atrapados en las instalaciones, a la par de que hay muchos heridos que han muerto y los familiares de los fallecidos no han podido enterrar a sus seres queridos.

La ONU se reunirá hoy con la Unión Africana y la Liga Árabe

El secretario general de la ONU, António Guterres, participará este jueves en una reunión virtual con la Unión Africana, la Liga Árabe y representantes de otras organizaciones para discutir la situación en Sudán, mientras sigue tratando de mediar para lograr un alto el fuego en el país entre los dos bandos militares enfrentados. La participación de Guterres se logró concretar en una conversación telefónica con Moussa Faki Mahamat, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, que será quien organice el encuentro, según dijo el portavoz de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric.

