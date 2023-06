Detienen al general ruso que amenazó al Grupo Wagner cuando se rebeló contra Putin

Este miércoles 28 de junio, el medio de comunicación The Moscow Time, reveló que el general ruso Serguéi Surovikin fue arrestado por las autoridades de su país. La semana pasada, el comandante de las Fuerzas Armadas se vio inmiscuido en medio de la rebelión del Grupo Wagner contra el Kremlin. Supuestamente sabía del plan del ejército paramilitar puesto que era el enlace directo entre Yevgueni Prigozhin, mejor conocido como "El Chef de Putin" y el presidente ruso, afirmó a su vez The New York Times. Esta es la razón por la que se le detuvo.

Amenazó al Grupo Wagner con una ametralladora en la mano. FOTO: Captura de video de @UltimaHoraNo

Serguéi Surovikin amenazó al Grupo Wagner cuando se rebeló

Luego de estar entre la espada y la pared, Serguéi Vladímirovich Surovikin, decidió tomar partido por su gobierno y amenazar públicamente al también llamado CMP Wagner. El también conocido como "general Armagedón" se grabó así mismo sosteniendo una ametralladora en la mano y llamó a los comandantes del ejército paramilitar a obedecer las órdenes de Vladímir Putin y regresar a sus cuarteles en Ucrania antes de que fuese "demasiado tarde”.

A la par de esto, los medios rusos detallaron que había pánico en todo el Kremlin y que ningún funcionario podía acercarse a su presidente. De hecho, algunas personas del gobierno y de la propia administración presidencial, se enteraron de una posible reubicación de emergencia a Uruguay. Sin embargo, el asunto no pasó a mayores. Yevgueni Prigozhin se trasladó a Bielorrusia y el ejército paramilitar desistió y marchó de regreso a Ucrania.

Yevgueni Prigozhin se trasladó a Bielorrusia tras una negociación con el Kremlin. FOTO: Archivo

Por su parte, el secretario de prensa ruso, Dmitri Serguéievich Peskov, comentó que "en torno a estos acontecimientos habrá ahora muchas especulaciones y conjeturas". Asimismo añadió que este tipo de cuestiones solo eran un ejemplo más de lo que detonarían las suposiciones. Horas después, Serguéi Surovikin fue arrestado.

El Chef de Putin planeaba capturar a líderes militares rusos

Este miércoles, el The Wall Street Journal (WSJ) citó a fuentes occidentales para asegurar que el plan de Yevgueni Prigozhin era capturar a líderes militares rusos como parte de la rebelión que puso en marcha el pasado fin de semana. Originalmente preveía aprisonar al ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, y al jefe del Estado Mayor General, Valeri Guerásimov, durante una visita que iban a hacer a una zona fronteriza con Ucrania. Sin embargo los servicios secretos rusos destaparon el plan 2 días antes de su ejecución. Aunado a esto, agencias de inteligencia occidentales también tuvieron conocimiento de los planes del líder del Grupo Wagner y consideraban que tenía posibilidades de éxito.

Los mercenarios del Grupo Wagner regresaron a sus cuarteles en Ucrania. FOTO: Archivo

Finalmente todo se le desmoronó debido a la filtración de información y a la conspiración, lo que los forzó a improvisar una alternativa. Para cerrar este oscuro capítulo oscuro en la historia de Rusia, el Kremlin y Yevgueni Prigozhin alcanzaron un acuerdo para detener el motín. Se estipuló la anulación del cargo penal por rebelión armada a cambio de que "El Chef de Putin" se marchara a Bielorrusia.

Luego de esto, el presidente ruso, Vladímir Putin, también ofreció a los mercenarios que se sublevaron junto a Yevgueni Prigozhin irse al país vecino o suscribir un contrato con el Ministerio ruso de Defensa u otras agencias de seguridad de su país para subordinarse a las estructuras legales y oficiales.