Rebelión del Grupo Wagner surge ante el descontento social por la dirigencia de Putin, asegura experto

Continúan las tensiones en el territorio ruso y es percibido como un contexto difícil de entender desde el ángulo bélico, así lo describió Alberto Laborde Carranco, internacionalista y académico del Tecnológico de Monterrey en entrevista con Alejandro Sánchez a través de la señal de radio de Heraldo Media Group.

Laborde explicó que los grupos de choque causaron un distanciamiento entre las operaciones tácticas de Vladimir Putin, las cuales han perdido confiabilidad entre la ciudadanía.

Precisó que estos movimientos de anarquía representan un riesgo para no solo el conflicto contra Ucrania, sino también para el poder interno del país europeo. Explicó que estos grupos de choque surgieron en base al descontento y falta de liderazgo del Kremlin, así como un desgaste en la población rusa, quienes en su mayoría no estuvieron de acuerdo con el conflicto militar contra el pueblo dirigido por Zelenski.

"Me parece que es un desgaste, también es un tema de falta de liderazgo. Otro tema es que no hay una comunión en temas de estrategia militar para poder establecer una táctica de ataque conjunto y significa que el señor Putin no ha demostrado ante los ojos de los militares que lo que está haciendo tiene fiabilidad".