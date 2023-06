The Big RIP: así será el fin del universo, según los cientificos

Conocido como "el gran desgarro", se trata de una de las teorías más curiosas sobre cómo el universo llegará a su fin. Los científicos hablan de una gran implosión, que no es más que la acción de "romperse hacia adentro" con un estruendo en las paredes de una cavidad, el ejemplo más claro de esto es cuando inflamos un globo hasta "su límite" y la misma presión lo revienta aunque lo de dentro "no se vea afectado" por esta fuerza. Ocurrirá indefectiblemente, ya que no puede faltar en el proceso de expansión del universo, o simplemente... dejaría de expandirse.

El Gran Desgarro o teoría de la expansión eterna se remonta a los filósofos griegos precientíficos, así que no es una hipótesis nueva. FOTO: NASA

Pero para entender mejor este proceso, debemos de remontarnos al "Big Bang", ya que es una variante y en inglés se le conoce como "Big RIP". La pregunta que más entusiasma a los especialistas es... "si el universo se originó por el punto inicial que formó toda la materia del universo, por qué no podría finalizarla el propio estiramiento del universo." Y es que el gran desgarro es la perdición del cosmos, la ruptura de la fuerza más primordial dentro de la orbe, la gravedad. Lo que generaría que todo cuerpo celeste quede desorbitado, perdido, sin rumbo alguno.

La energía oscura es la causante de la "calamidad"

Según la doctora en física Ruth Lazkoz, el universo contiene suficiente energía oscura como para expandirse y separar las galaxias cada vez más, provocando que la atracción gravitatoria sea insignificante y que su efecto desaparezca. Esto dejaría miles de cuerpos en el cosmos sin la cercanía y por ende, sin poder mantener a los objetos "apoyados", tal como nos vemos a nosotros mismos pisando el suelo terrestre, a las lunas orbitando sus planetas, a los mundos rodear sus estrellas y a estos soles conformar los brazos de las galaxias.

Los únicos que vagarán bajo sus propias leyes de la física serán los temidos agujeros negros. FOTO: Adobe Stock

¿Qué es la energía oscura?

La energía oscura —que según un estudio de Science China es de un 70 por ciento— hace que la gravedad vaya poco a poco perdiendo fuerza. Por su parte, para la cosmología física, esta energía produce una presión en el espacio que tiende a acelerar la expansión del universo a modo de fuerza gravitacional repulsiva o antigravedad, o sea que "empuja" a los cuerpos celestes.

La pregunta del millón, ¿cuándo ocurrirá el Big RIP?

El universo tal y como lo conocemos se modificará para siempre, pues con la llegada del Big RIP, quedará poblado por diferentes cuerpos celestes diseminados —que se esparce o se distribuye de forma amplia— que se irán simplificando hasta que no quede más que radiación. El conocido proceso en el que todo lo que se encuentra en nuestro cosmos se evaporará que fue investigado u divulgado por el físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico Stephen Hawking.

La expansión del universo, lo que dio vida a todo lo que conocemos en el cosmos, será lo que termine con la orbe tal y como la conocemos. FOTO: Adobe Stock

Debemos aclarar que la novedad no es la teoría en sí, sino la confirmación de que este proceso algún día ocurrirá. La doctora en física Ruth Lazkoz, indicó que el mundo de la ciencia convino que "es probable que el Apocalipsis o el fin de nuestros tiempos" se produzca por obra de este fenómeno cosmológico. De todos modos, se estima que ninguno de nosotros esté aquí para vivir, dimensionar y presenciar la decadencia del universo. La física sostiene que, de ocurrir, tardaría 130 mil millones de años en producirse.

Por su parte, el Big Crunch, o la "Gran implosión", es una variante del Big Rip. Al igual que este fenómeno, también es una posibilidad que contempla la ciencia como causante del fin del mundo. La teoría del Big Crunch es la de un universo cerrado, con el detenimiento de su expansión y el posterior acercamiento de todos sus elementos, a punto tal en que la materia se comprima en una singularidad espacio temporal.

El "villano" de nuestra historia es la energía oscura, un elemento que aún desconocemos. FOTO: Adobe Stock

La noción de la Gran implosión tiene que ver con la reducción de las partículas expelidas por el Big Bang, esto debido a la atracción entre los cuerpos con materia. Asimismo, el momento de la contracción del universo depende de la densidad crítica. Pues a mayor densidad, mayor rapidez de frenado y contracción. Por el contrario a menor densidad, más tiempo para que se desarrollen eventos.

Esta última teoría da lugar a un cierre muy interesante. Una repetición cíclica del universo oscilante. Y es que, si sucede la Gran implosión podría tener lugar una nueva Gran explosión. Esto explota la cabeza de todos los entusiastas de la ciencia y la astrofísica, pues significaría que nuestro cosmos provino de otro anterior que se comprimió por su Gran implosión.