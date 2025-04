Arrestan a mujer por asesinato de su bebé, ocurrido hace 55 años: así eran las cartas en las que advertía que lo mataría

Una mujer de 75 años, Alice Rollinson Bunch Idlett, fue arrestada en el estado de Luisiana, en Estados Unidos, y acusada de asesinato en segundo grado por la muerte de su hijo de 16 meses, Earl Dwayne Bunch III, ocurrida en 1970, hace 55 años.

El caso, que durante décadas se consideró un accidente, fue reabierto en 2022 como parte de una investigación de casos sin resolver, revelando evidencias escalofriantes que apuntan a un homicidio.

En aquel entonces, Idlett, de 20 años, afirmó que su bebé se había fracturado el cráneo al caerse de la cuna. Sin embargo, los documentos judiciales recientemente descubiertos apuntan en otra dirección.

Entre las evidencias analizadas se encuentran perturbadoras cartas que escribió a su esposo Earl Bunch Jr., quien estaba destinado en Tailandia durante la guerra de Vietnam.

Cartas enviadas a su esposo exhiben odio contra el niño

Alice Rollinson Bunch Idlett, en una fotografía de su juventud. Foto: Especial

En las misivas, Idlett expresaba un profundo odio hacia su hijo y deseos explícitos de que muriera.

"Acabo de azotar a ese cabrón. Lo odio. Es la pura verdad", escribió en una de ellas, según informó KPLC-TV. En otra, afirmó: "No soporto esta vida. Dios tuvo que castigarme permitiéndome tener a ese mocoso. Ojalá hubiera muerto cuando nació".

Las cartas, que salieron a la luz por primera vez en 1985 durante un proceso de divorcio y custodia, también incluían amenazas directas: "Lo mataré antes de que se malcríe. Lo digo en serio...".

Además, Idlett confesaba su confusión y falta de apego maternal: "Siento que si muriera mañana no me importaría. No puedo evitarlo".

Médico señaló que las lesiones no eran compatibles con su historia

Las lesiones del infante no eran compatibles con una caída. Foto: Freepik

El caso dio un giro definitivo cuando se revisaron los informes médicos de la época. Al llegar al hospital, el pequeño Earl estaba "flácido y jadeante", presentando moretones, marcas de mordeduras y una quemadura en los glúteos, lesiones que un médico determinó incompatibles con una simple caída.

A pesar de esto, Idlett negó haberle hecho daño y atribuyó las heridas a un accidente en casa de la abuela del niño. El padre, por su parte, no denunció las cartas en ese momento, declarando años después que "no podía creer que la mujer que amaba hubiera lastimado a su hijo", según el expediente judicial citado por KFDM.

El caso quedó cerrado por falta de pruebas hasta que la investigación de 2022, liderada por la Oficina del Fiscal de Distrito de la Parroquia de Calcasieu, llevó a la convocatoria de un Gran Jurado. Tras analizar las evidencias, incluida la correspondencia y los informes médicos, Idlett fue arrestada el jueves y trasladada al Centro Correccional de la Parroquia de Calcasieu, donde permanece bajo una fianza de 950,000 dólares (casi 20 millones de pesos).