¿Golpe bajo a Putin? El presidente de China habló por teléfono con Zelenski

En un movimiento político inesperado, ahora el presidente de China, Xi Jinping, decidió hablar —este miércoles— por teléfono con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. De acuerdo con el reporte de los medios estatales del gigante asiático, esto se debió a que Beijing externó que quería actuar como mediador en el "operativo especial militar" que Rusia está llevando a cabo en Ucrania.

Se contactaron a través de una llamada telefónica. FOTO: Adobe Stock

Los detalles de la charla tardaron en salir a la luz

Según la The Associated Press, los puntos claves de la conversación entre estos dos gobernantes, no se hicieron públicos de inmediato. Cabe recalcar que China —desde el comienzo del conflicto bélico— ha tratado de presentarse neutral en la guerra, e incluso se ha negado a criticar la invasión en Ucrania por parte de Moscú.

Ahora, debemos de recordar que el gobierno de Xi Jinping ha lanzado una propuesta de paz en febrero pasado, e incluso le pidió a su socio comercial (Rusia) que le pusiera un alto al fuego en el territorio ucraniano. Asimismo les planteó a ambos una conversación de paz, situación que no fue bien tomada por el país Euroasiático.

Y es que los dos países que ocupan la región de Asia y Euroasia se han mostrado ante el mundo como "amigos". En febrero del 2020 afirmaron —mediante un comunicado— que sus gobiernos mantenían una "amistad sin límites", esto justo antes de la invasión que se llevó a cabo en Ucrania. Luego de esto, tanto Xi Jinping como Vladímir Putin, sostuvieron varias reuniones en ambos territorios, ello con el fin de concretar sus contratos comerciales.

Gobernantes de la UE acuden a China por ayuda

Luego de que en las anteriores semanas el actual mandatario de China, Xi Jinping, obtuviera un tercer periodo —de cinco años— como presidente, todos los gobernantes y diplomáticos de mundo se han abierto paso hasta su país para buscar su "ayuda". Y es que la actual estrategia de este político e ingeniero químico chino está retratando es el encaminarse a permanecer en el poder de por vida.

El primero en realizar la visita de estado fue el presidente francés Emmanuel Macron. FOTO: AP

Por ejemplo, el presidente francés, Emmanuel Macron, realizó una visita de Estado a Beijing —hace a penas unas semanas— acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Días después, el presidente correspondiente al gobierno español, Pedro Sánchez, hizo lo mismo. Asimismo, Annalena Baerbock, ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, también llegó a la ciudad portuaria de Tianjin, al noreste del país, esto tras una visita del canciller Olaf Scholz en noviembre pasado. Por si fuera poco, jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, también hubiera ido a China hace algunos días, pero dio positivo a Covid-19.

¿Cuáles fueron las razones para viajar a China?

El bloque comercial de las 27 naciones europeas teme que si China permanece como aliado de Vladímir Putin, el gobierno de Xi Jinping, podría desempeñar un papel fundamental para ayudar a ponerle fin a la guerra en Ucrania. El conflicto se ha prolongado más de un año, y provocó un incremento en los precios de la energía e infligió más daño a las economías que luchan por recuperarse de la pandemia del coronavirus. En sí, lo que la UE quiere es la ayuda del presidente chino. Finalmente se cumplió una de las peticiones que tenía, hablar con su homólogo ucraniano y ahora tocará platicar con el mismo dirigente de Rusia.

Le siguió el presidente de España Pedro Sánchez. FOTO: Ministerio de Relaciones Exteriores de China

Aunque cabe destacar que los europeos no consideran a China como el mediador clave. Su plan de paz —propuesto por el gigante asiático para Ucrania— es mayoritariamente una lista de sus posiciones previamente conocidas y es inaceptable, dicen funcionarios de la Unión Europea. De hecho, teman que Xi Jinping pueda suministrar armas a Rusia. Además de que están especialmente preocupados por los planes de Vladímir Putin de desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia.

A pesar de las diferencias —en el énfasis que tienen cada nación europea—, la estrategia en conjunto de la UE hacia Beijing sigue siendo la misma que la establecida en 2019, que el gigante asiático sea “un socio, un competidor y un rival sistémico”. El propósito de las recientes visitas encaja en ese molde, el cual es: asegurar el compromiso de Xi Jinping con la paz, mantener el comercio —de forma justa— y reducir la dependencia de Europa a China para obtener sus recursos cruciales.

Con información de AP*

