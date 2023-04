"Ojo por ojo": la fuerte advertencia de Putin a quienes incauten sus bienes

Al borde de la Tercera Guerra Mundial y con bastantes tensiones con Occidente, Rusia ha compartido fuertes declaraciones que aterran al mundo. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, aseguró que su país tomará medidas de represalia según el principio del "ojo por ojo". Esto debido a que si los países aliados de Ucrania incautan sus activos o los congelan en el extranjero, se verán obligado a responder. Emitió este discurso este martes durante un foro llamado “Conocimiento Primero”.

"La confiscación de activos rusos tanto a ciudadanos como a empresas es un acto ilegal, esencialmente es un robo, sobre el que no cabe ninguna base jurídica", recalcó el funcionario. Además agregó que Occidente "siempre partió de la tesis de la propiedad privada sagrada e inviolable", pero "en la situación actual pisoteó esencialmente esta doctrina con sus sanciones".

Quien dio las temibles declaraciones fue el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev. FOTO: AP

Según Dmitri Medvédev estamos al borde de una Tercera Guerra Mundial

El político ruso —y mano derecha de Vladímir Putin— también denunció que la humanidad "está al borde de una guerra mundial" que "aún puede evitarse". Según Dmitri Anatólievich Medvédev, todo Occidente no prestó atención a las preocupaciones de seguridad de Rusia —las cuales se formaron tras el colapso de la URSS—, sino que empezó a colocar más bases militares alrededor de sus fronteras y "empezó a arrastrar" a la "enferma Ucrania" a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

"El mundo está enfermo y muy posiblemente al borde de una nueva guerra mundial", recalcó.

Luego de esto enmarcó que "muchas cosas no están bien", ya que —según él— mucha gente está más preocupada por el cambio climático que por la posibilidad de encontrarse en medio de una explosión nuclear —lo que los medios internacionales han tomado como una verdadera amenaza de su poderío—. Asimismo enfatizó que este actuar como "telón de fondo" debería dejar de lado las iniciativas de la agenda verde, pues "parece una astucia primitiva" de parte de Occidente.

El Banco Central de la Federación Rusia fue fundado el 13 de julio de 1990, pero las raíces de su historia llegan hasta el Banco Estatal del Imperio ruso. FOTO: Wikipedia

Pero el expresidente de Rusia no solo habló de la ofensa que se le ha hecho a su país, también enfatizo —bajo esta misma línea— que el declive del modelo económico occidental no está lejos y que las monedas como el dólar o el euro podrían dejar de ser utilizadas en un futuro próximo. Además de esto, aseguró que todos los objetivos de la "operación especial militar" serán logrados, ya que "no es el Ejército ucraniano el que se enfrenta hoy a nosotros, sino toda la Alianza del Atlántico Norte. Se trata, de hecho, de una guerra [...] por poderes que el mundo occidental está librando contra nuestro Estado.", destacó.

Para cerrar su participación, el alto funcionario puntualizó que las fuerzas rusas ahora se verán obligadas a "luchar contra toda la OTAN", refiriéndose a los suministros de armas y el entrenamiento que proporciona Occidente a Kiev, lo que es "una tarea muy difícil", desacreditando así a las fuerzas armadas de Ucrania.

"La Unión Europea tendrá que devolverle a Rusia sus fondos congelados": Alemania

En este contexto, la Unión Europea (UE) tendrá que devolverle al país Euroasiático las reservas congeladas en cuanto acabe el conflicto con Ucrania, al menos así lo puntualizó el diario alemán Die Welt. Según el medio internacional —que cita un documento de la Comisión Europea— externaron esta conclusión "aleccionadora". De hecho, el bloque comunitario estudia las vías para poderle sacar provecho a estos fondos con la vista puesta en la reconstrucción de Ucrania. Plantean que uno de los escenarios incluye la inversión de los activos congelados del Banco Central ruso, con el cual tendrían un rendimiento anual del 2.6 por ciento.

La UE quiere usar los fondos congelados para la reconstrucción de Ucrania. FOTO: Adobe Stock

Ante este pensar, el brazo ejecutivo de Bruselas consideró que se trataría de una medida "excepcional" la cual ve probable de implementar desde un punto de vista jurídico, más si se toman en cuenta las "graves violaciones" que Rusia ha cometido ante el derecho internacional. A su vez, explicaron que ante los riesgos de perder el dinero, la Comisión Europea estimó que serían "muy bajos". Ahora lo que se pronostica es que en el peor de todos los casos, si fracasa el plan de inversión en bonos, se perderían unos 4 mil millones de euros, al menos así lo apuntó el Die Welt.

¿Cuáles son los obstáculos legales para la confiscación?

Luego de la operación militar especial en Ucrania por parte de Rusia, los activos del país agresor fueron congelados en el Reino Unido, en Estados Unidos y el resto de las regiones que conforman la Unión Europea. De hecho se estima que el monto total de los fondos congelados —los cuales pertenecen al Banco Central ruso— son más de 300 millones de dólares. Cabe destacar que a mediados de marzo, el secretario de Estado para Asuntos Exteriores del Reino Unido, James Cleverly, reconoció que "hay obstáculos que dificultan la posibilidad de confiscar los activos rusos."

"El hecho es que antes hubo conflictos en todo el mundo y hubo perpetradores, pero nunca se ha registrado una incautación de activos. Tenemos que cerciorarnos de que cumplimos con leyes tanto domésticas como internacionales", dijo James Cleverly en una sesión del Parlamento.

El Rublo, ? es la moneda oficial de la Federación de Rusia. Uno solo equivale a 0.22 centavos mexicanos. FOTO: Adobe Stock

Por su parte, Estados Unidos tampoco se ha apresurado a tomar este medida. Luego de que en febrero pasado la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, visitara Kiev señaló que hay "desafíos legales" para poder confiscar los activos. Argumentan que el decomiso socavaría la fe en el dólar —la cual sigue siendo la divisa más usada en el comercio global—. Además, otros países se mostrarían mucho más desconfiados a la hora de mantener sus activos en bancos estadounidenses o hacer inversiones, al menos así lo recalcó el The New York Times. Todo este actuar ha sido criticado por Rusia, ya que catalogan a Occidente de no ser fiable. Vladímir Putin —presidente del país de Eurasia— recalcó en que Moscú aumentará el uso de monedas nacionales en el intercambio comercial con otros países, así como aumentará su apuesta por el yuan chino y otras divisas.

