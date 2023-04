Indignante: un papá violó a su hija, le hizo un tatuaje enfermizo y la trató como su esposa

Un caso estruendoso resonó en todo Reino Unido con la sentencia de Elliott Appleyard. Este hombre fue acusado de abusar sexualmente de su hija a partir de que cumplió los 13 años. La violó, la marcó con enfermizo tatuaje e incluso la trató como "a su esposa" durante muchos años. El caso se hizo público en el 2019, pero recientemente cobró fuerza tras el libro que la víctima Carol Higgins, sacó, donde detalla cómo es que llevó ante la justicia a su progenitor.

Carol Higgins, fotografiada cuando tenía 14 años con su hermano Paul (centro) y su media hermana Donna (derecha). FOTO: Especial

Lo sentenciaron a 20 años en prisión

Carol Higgins sufrió años de maltrato por parte de su propio padre, y es ahora que narra a detalle como fue el juicio en la corte cuando el pedófilo de su padre fue sentenciado a 20 años de prisión. Este sujeto violó a su propia hija cuando solo tenía 13 años, la marcó con un tatuaje de una rosa en su hombro y la trató como si fuera su esposa dándole a usar un anillo de compromiso, explicó la víctima. En la década de 1980, Elliott Appleyard abusó sexualmente de la entonces infante e incluso le prometió que "vivirían felices para siempre".

La ahora mujer de 54 años también detalló que su progenitor la llevó a un salón de tatuajes para que le pusieran una rosa y "su apodo" en su hombro como "una declaración de amor" que la dejara marcada de por vida. Afortunadamente Elliott Appleyard fue encarcelado en el 2019 y sentenciado a 20 años por sus crímenes, los cuales fueron denunciados por primera vez en 1985 ante la policía local. Lo grabe de esto es que las agresiones hacia la menor de la casa inició cuando la esposa del cabecilla lo abandonó.

Carol Higgins le dijo a la corte en 2019 que su padre "quería tratarme como una esposa" y le dijo que "vivirían juntos felices para siempre". La mujer —que ahora tiene 54 años— publicó un libro que detalla el juicio, con la esperanza de que su historia pueda ayudar a otras víctimas de abuso y hacerla superar el "trauma emocional" que experimentó durante mucho tiempo.

"Ha sido difícil escribir porque invoca muchas emociones. También ha sido catártico de alguna manera, ya que todos mis sentimientos y frustraciones están saliendo de las lágrimas que he llorado. Todavía estoy en mi viaje de curación, pero me ayudó a superar mi trauma emocional y alentaría a otras personas a hacer lo mismo."

La mayoría de los abusos tuvieron lugar en la casa de la familia en Gilthwaites Crescent, Denby Dale. FOTO: Google Maps

"Quiero generar conciencia sobre el abuso en el hogar", detalló Carol Higgins

Detalló que se decidió a escribir el libro porque quería generar conciencia sobre el abuso sexual dentro del hogar. Ella explicó que incluso actualmente no se habla lo suficiente del tema. Hay mucha educación para los niños "sobre el peligro y el abuso" de los extraños fuera del hogar, pero ¿qué pasa dentro? Explicó que cuando ella estaba siendo abusada, "pensé que era normal durante tanto tiempo.", incluso externó que lo que su papá le hacía, llegó a creer en un momento que era algo "normal".

"El incesto abunda en el Reino Unido y no se está haciendo lo suficiente al respecto. Descubrí que muchas personas se sienten muy incómodas hablando de una violación familiar porque no quieren que los niños sepan que sus padres son capaces de violarlos.", detalló Carol Higgins.

La mujer de 54 años externó que tuvo que pagar 5 mil 400 libras esterlinas por la transcripción de la prueba. Asimismo tuvo que dejar la escuela sin calificaciones, también compartió que es disléxico, así que tuvo que pagar a las personas para que le ayudaran con el lado de la gramática del libro también. Sin embargo cree fervientemente que el libro creará conciencia entre los infantes abusados, y que así su paso por este mundo "no será en vano". Su nuevo libro, "Conquering the Impossible: Justice", en español "Conquistar lo imposible: La Justicia", es el segundo de una trilogía que está escribiendo sobre su vida.

Ahora la mujer de 54 años esta casada, tiene dos hijos y escribirá una trilogía para narrar su historia y ayudar a demás víctimas. FOTO: Especial

La primer biografía la sacó en el 2015, y la llamó "Conquering the Impossible: Making the Dream come true" —en español "Conquistar lo imposible: Hacer realidad el sueño"—, que cuenta la historia de su ascenso al Kilimanjaro y su batalla contra el cáncer de colon. Cabe destacar que el padre de Carol Higgins fue condenado por cinco cargos de violación y 10 cargos de agresión indecente por lo que su sentencia fueron 20 años de prisión en 2019. Un jurado de siete mujeres y cuatro hombres tardó menos de dos horas en declarar —por unanimidad— a Elliott Appleyard culpable de 15 cargos luego de un juicio de siete días.

Carol Higgins denunció por primera vez el abuso a la policía en 1985, pero le dijeron que "ennegrecería su nombre" si lo perseguía y sería considerada "la escoria más grande", como se escuchó en la corte en 2019. La mujer —que ahora es madre de dos hijos—, acudió nuevamente a la policía en 2005 y 2012 antes de que finalmente se iniciara una investigación completa en 2015. Ella afirma que las "fallas sistémicas" continúan persiguiéndola, ya que su padre ahora está en una prisión de categoría C y debe ingresar a una "prisión abierta" en 2026, solo siete años después de su sentencia.

También abrió un caso civil contra la policía de West Yorkshire debido a la forma en que se manejó su caso desde 2005 hasta el juicio de 2019. Ella dijo que esto se trata de "fallas institucionales. ¿Qué mensaje envía que mi padre esté en una prisión de categoría C y estará en una prisión abierta ni siquiera diez años después de haber sido sentenciado?" Recalcó que tiene que haber una prevención o disuasión, pero que desgraciadamente no la hay. "No siento que el sistema de justicia me haya hecho justicia, por eso escribo este libro."

"También comparto mi historia en línea, y aunque muchas personas han dicho lo valiente que soy, también he escuchado algunas historias muy tristes. Una mujer de 78 años dijo que había sido abusada cuando era niña, pero que nunca fue a la policía por temor a que no le creyeran. La gente se queda con ese sentimiento de inutilidad toda su vida, y yo quiero darles las herramientas para ayudarlos, por eso he escrito este libro".

Carol Higgins, una "adicta a la adrenalina", dice que ha tratado de llenar su vida de cosas positivas. FOTO: SWNS

El nuevo libro de Carol Higgins sale el próximo domingo en el Reino Unido y estará disponible en Amazon y Waterstones. Asimismo, la policía de West Yorkshire dijo que no podían comentar nada al respecto debido a que los procedimientos legarles continuaban en curso.

