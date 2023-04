VIDEO | Mal perdedor: noqueó a su contrincante luego de que este lo venciera en el cuadrilátero

Una mala actitud deportiva le costará a un joven luchador cargos penales. En redes sociales se ha vuelto sumamente viral un clip de unos pocos segundos donde un chico noquea a su rival luego del clásico "apretón de manos". Ahora la familia de la víctima presentará una demanda en contra de este adolescente, quien le dejó una lesión en la nariz a su oponente. El nombre del agresor es Hafid Alicea, quien no soportó perder contra Cooper Corder en un torneo para disputar el tercer lugar regional de Oak Park, Illinois, Estados Unidos.

La madre del joven corrió inmediatamente con su hijo, preguntándole al árbitro del lugar "qué demonios" había ocurrido. FOTO: Especial

Luchaban por el 3° lugar del torneo Beat the Street Developmental FS

Ambos luchadores juveniles competían en la categoría de 125-128 libras (menos de 60 kilogramos) de Oak Park, Illinois, Estados Unidos. De ganar el encuentro, se quedarían con el tercer lugar a nivel regional. Cooper Corder representaba a la academia SPAR, mientras que Hafid Alicea a Maine West High School. Terminaron con un marcador 14-2 según TMZ Sports. Aunque aún no se han presentado los cargos formalmente, el brutal golpe dejó indignados a los padres del ganador, pues justo después de darse la mano, el joven le metió un puñetazo directo a la cara que dejó inconsciente al vencedor por unos segundos. Demás tutores y alumnos quedaron conmocionados.

La policía local ya lleva en sus manos el caso

Cooper Corder está en su último año de secundaria, vestía una camiseta naranja y luego de su encuentro fue a darle la mano a Hafid Alicea, una auténtica actitud deportiva que se acostumbra luego de cada pelea. Este último es el joven que vestía de azul, y no se esperó ni un segundo a derribar a su oponente de manera fría, enviándolo directamente al suelo, pues el vencedor se encontraba con la guardia baja. Ahora, los padres de los alumnos de octavo grado están cooperando con el Departamento de Policía de Oak Park, para llevar el caso ante un juez, confirmó un portavoz.

Rápidamente retiraron a Hafid Alicea del lugar. FOTO: Especial

Hafid Alicea fue sacado inmediatamente de la lona por los observadores en la multitud mientras otros niños y sus padres estaban conmocionados por lo que acababa de ocurrir. Se podía escuchar a una mujer —que se cree es la madre de Cooper Corder—, gritar: "¡Qué diablos!" mientras se apresuraba a revisar al joven que yacía en el suelo. A partir del incidente la familia de la víctima informó que su hijo se encuentra mucho mejor, pues se temía que tras el incidente le dejara lesiones graves, pues lo agarró desprevenido y le golpeó directamente en la nariz. Por ahora, para seguir en la competencia, tendrá que usar una máscara facial durante sus próximos encuentros.

"Está aprovechando al máximo la situación y ya ha vuelto a entrenar", dijo el fundador de la Academia SPAR, Justin Pearch, a TMZ Sports. "Como sabrán, los combates de lucha libre pueden calentarse, pero nada que conduzca al golpe daría lugar a una toma de decisiones tan mala por parte del oponente".

El fundador de la academia aclaró que no se tolerará dicha actitud antideportiva en su deporte y Spar Wrestling "nunca aprobará ese comportamiento". Según los informes, los padres de Cooper Corder tienen pensado presentar cargos de agresión, pero hasta el momento los medios locales no han podido confirmar nada al respecto. Cabe destacar que el joven agredido es un atleta talentoso, dos veces campeón de lucha del estado de Illinois. Sus páginas de redes sociales se encuentran llenas de medallas, equipo de lucha libre y fotos de competencias.

Cooper Corder se distingue por ser un exitoso atleta que gana un puesto en los combates de lucha. FOTO: Especial

En cuanto a la penosa actitud antideportiva, un internauta de Facebook comentó que: "Los niños se dirigen a una vida difícil si no pueden manejar mejor que le entreguen el trasero". Por otra parte, otro de Twitter escribió que "a Alicea se le debería prohibir cualquier partido futuro y no recibir becas deportivas. Que su gente pague por los daños. Los niños en estos días son una pesadilla, no pueden lidiar con la pérdida en absoluto”.

Por lo mientras el joven agresor (el de la derecha) quedará vetado de la academia por su actitud antideportiva. FOTO: Especial

