"Todo el mundo odia a EU": ministro turco afirma que Europa es el peón de Washington

Süleyman Soylu, ministro turco del Interior, ha criticado fuertemente a Occidente afirmando que el planeta entero odia a Estados Unidos y que los gobiernos de Europa son su peón, según indicó la Agencia Anadolu. Esta declaración la emitió en su participación en un encuentro con jóvenes en Estambul.

El ministro puntualizó que Occidente trata de imponer su cultura y hábitos en todo el mundo, convirtiéndolo en su propia economía.

"Nos enfrentamos a un terrorismo cultural dirigido a destruir la estructura familiar, la moralidad, los ancianos, los jóvenes, la civilización en la que se encuentra cada país, su historia, nuestra religión, nuestros valores de fe, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, lo que nos enseñaron nuestras madres y nuestros padres", señaló Süleyman Soylu.

El ministro pidió a los asistentes no exagerar sus percepciones sobre el continente europeo, pues asegura que Europa no existe y que solamente es un vagón de un tren llamado Estados Unidos, lo cual no es nada especial.

Süleyman Soylu resaltó que actualmente los líderes europeos viven bajo una presión constante y están siendo desacreditados por las dificultades económicas que pasan los miembros de la Unión Europea (EU).

De acuerdo con el ministro, Estados Unidos sigue perdiendo reputación y es odiado por todo el mundo. Destaca que en África, donde Europa juega un papel de peón de Washington, los países odian a los Estados coloniales y buscan volver a sus lenguas locales.

Desplazados por el sismo de Turquía, ansiosos por votar en las elecciones de mayo

Ali, un estudiante de 23 años, lo perdió todo en el sismo del 6 de febrero que dejó más de 50 mil muertos en el sureste de Turquía. Sus padres están desaparecidos y su ciudad, Antioquía, quedó reducida a ruinas.

Como paso para recuperar la iniciativa sobre su futuro, Ali, que como muchos supervivientes prefiere callar su nombre completo, impulsa una campaña para garantizar que los más de tres millones de desplazados del sismo puedan votar en las elecciones parlamentarias y presidenciales del 14 de mayo.

Los comicios se auguran difíciles para el presidente, Recep Tayyip Erdogan, que, en un inusual gesto, se vio obligado a disculparse por la tardía respuesta del gobierno al terremoto, una de las peores tragedias de la Turquía contemporánea.

Los socorristas demoraron días en llegar a algunas de las zonas afectadas, lo que creó una sensación de abandono y de indignación contra las autoridades.

"Es importante que ese enojo se refleje en la votación", sostiene Ali, que vive actualmente en Ankara.

Junto a varios amigos, lanzó un llamado en Twitter para que los partidos políticos paguen los billetes de autobús de los estudiantes que tuvieron que dejar Antioquía pero quieren regresar para votar. La principal formación de la oposición, CHP, apoyó la iniciativa.

Los refugiados en ciudades como Ankara, Estambul y Mersin, en la costa meridional de Turquía, tenían hasta el 2 de abril para registrar su nuevo domicilio de empadronamiento. Quienes no lo hicieron deberán regresar a sus ciudades de origen para votar.

